L’infortunio tormenta l’attaccante: contro il Napoli non ci sarà

Non solo Paulo Dybala, un altro attaccante non giocherà contro il Napoli: le indiscrezioni sull’infortunio del top player.

In Roma-Napoli il grande assente è Paulo Dybala, infortunatosi settimane fa e con il dubbio Mondiale. L’argentino, seguitissimo in estate dal club azzurro per un eventuale trasferimento a parametro zero, salterà il match per un problema muscolare. In vista di Qatar 2022 proverà ed effettuare delle terapie specifiche, che però potrebbero costringerlo a rientrare solo poco prima della sosta.

Mourinho, quindi, non può fare a meno del suo talento in attacco. Ma contro il Napoli, con ogni probabilità, non giocherà neanche un altro attaccante: al Maradona mancherà il top player.

Napoli-Sassuolo, Dionisi senza Berardi

Manca ancora troppo tempo alla sfida di sabato 29 ottobre al Diego Armando Maradona, ma Dionisi potrebbe già dire addio alle speranze di ritrovare Domenico Berardi contro il Napoli. L’esterno del Sassuolo sta vivendo un periodo particolare della sua carriera, poiché non riesce a trovare continuità. Ad inizio stagione si è infortunato ed è rimasto out per 45 giorni a causa di un fastidio muscolare.

Ha disputato appena 5 partite in stagione e al suo rientro dall’infortunio, nella sfida contro l’Atalanta, è dovuto uscire per un altro guaio muscolare. Dagli esami sono state escluse possibili lesioni, ma in generale il tecnico del Sassuolo è preoccupato per la serenità del calciatore, visto che ha accumulato pochi minuti da inizio stagione e non ha potuto rispondere alla convocazione in Nazionale.

Secondo Sky Sport, Berardi potrebbe saltare i prossimi due impegni in trasferta contro Napoli ed Empoli e rientrare direttamente per il big match contro la Roma, in programma il 9 novembre. Insomma, un avvio horror per l’attaccante neroverde, che quest’estate era in bilico tra cessione e rinnovo, salvo chiudere ad ogni tipo di trasferimento ad agosto e firmare fino al 2027 con il Sassuolo.

Berardi, 50 giorni out

Inizio di stagione da dimenticare per il 10 del Sassuolo, che ha vissuto la scottatura dell’eliminazione in Coppa Italia contro il Modena e la conseguente rissa nel post-gara con un tifoso avversario. Quell’episodio è costato caro: multa di 3 mila euro. Poteva andargli certamente peggio.

Inoltre, in 3 mesi di calcio ha saltato tantissimi impegni (50 giorni da infortunato) con la maglia neroverde e con quella della Nazionale. Berardi ha dovuto rinunciare alla Nations League e ha disputato appena cinque partite di campionato, segnando una sola marcatura.