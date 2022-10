Napoli Primavera, ottimo pareggio degli azzurrini contro l’Atalanta

Dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Torino, il Napoli Primavera è riuscito a pareggiare anche contro l’Atalanta.

Dopo il pareggio contro il Torino e la vittoria netta nel derby di Coppa Italia contro la Salernitana, il Napoli Primavera ha ottenuto un altro risultato positivo. I ragazzi di mister Frustalupi, storico secondo di Walter Mazzarri, infatti, hanno ottenuto un ottimo pareggio contro l’Atalanta questo pomeriggio.

Con questo pareggio, il Napoli ha dato continuità all’ottimo periodo che stanno vivendo. Gli azzurri, di fatto, tra campionato e coppe, non perdono dallo scontro 4 ottobre, ovvero dalla sconfitta netta in Youth League ad Amsterdam contro l’Ajax.

Anche se la partita tra Napoli ed Atalanta è terminata a reti inviolate, entrambe le squadre hanno avuto più di un’occasione per passare in vantaggio. La prima è capitata agli ospiti al 25’ ma Stabile viene fermato prima da Obaretin e poi da Boffelli, mentre i ragazzi di mister Frustalupi sono stati pericolosi nei minuti finali del primo tempo, ovvero quando Gioielli si è fatto ipnotizzare da Pardel.

Primavera 1, Napoli-Atalanta: tante occasioni nei minuti finali della partita

Nella seconda frazione di gara è stato il Napoli a sfiorare il vantaggio per primo con il tiro a botta sicura di Rossi. Al 54’ c’è il palo colpito dall’Atalanta con la conclusione a due passi di Vavassori. Negli ultimi minuti della gara del Piccolo si sono susseguite tante occasioni da gol sia per i padroni di casa che per i bergamaschi.

L’azzurrino più pericoloso è stato Gioielli, il quale poteva segnare il gol vittoria per ben due volte: ma nella prima ha sbagliato il tiro, mentre il suo secondo tentativo è stato fermato dall’ottimo intervento del portiere dell’Atalanta. L’ultima occasione della partita è stata per i nerazzurri, ma Vitucci non ha saputo girarsi da ottima posizione. Quello di oggi è stato un ottimo pareggio per il Napoli sia per la classifica che la forza dell’avversario. Lo stesso Nicolò Frustalupi non ha nascosto la sua soddisfazione per il punto conquistato oggi.

Napoli Primavera, Frustalupi: “Sono contento della prestazione dei ragazzi, è stata una partita equilibrata”

L’allenatore del Napoli Primavera, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nel post gara: “E’ questa la squadra che voglio vedere. Siamo partiti un po’ dimessi, ma poi abbiamo saputo reagire. L’Atalanta è forte, sono contento della prestazione dei ragazzi. E’ stata una partita equilibrata: nel primo tempo meglio loro, ma nella ripresa non abbiamo saputo realizzare le occasioni che ci sono capitate. La sostituzione di Iaccarino? Aveva i crampi. Speriamo di recuperarlo al meglio per le prossime partite.