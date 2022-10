Napoli, arriva il rinnovo del top player! Cifre e dettagli

Dopo la vittoria contro i Rangers, nel Napoli a breve ci sarà un rinnovo del contratto di un calciatore fondamentale.

Dopo aver sconfitto la Roma domenica scorsa, il Napoli ha vinto anche contro i Rangers nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno battuto il team scozzese con il risultato di 3-0. I marcatori della squadra di Luciano Spalletti sono stati Giovanni Simeone, il quale ha realizzato una doppietta nei primi quindici minuti, e Leo Ostigard.

Nonostante il quinto successo in cinque partite, il team campano non è ancora certo del primato del girone A. Il Napoli, infatti, ha ‘solo’ tre punti di vantaggio sul Liverpool di Jurgen Klopp, ma ha anche dalla sua parte, grazie sia al successo dell’andata che ad una migliore differenza reti in generale, la possibilità di perdere tra una settimana ad Anfield con uno scarto di tre gol.

Prima della sfida contro il Liverpool, però, il Napoli deve affrontare sabato prossimo al Maradona il Sassuolo di Alessio Dionisi. Spalletti, infatti, ha fatto riposare più di qualche giocatore contro i Rangers, proprio per il match contro gli emiliani. Tra i super titolari che non hanno riposato bisogna inserire sicuramente Lobotka. Il tecnico toscano, infatti, fa molta fatica a lasciare in panchina lo slovacco. Proprio sull’ex giocatore del Celta Vigo, intanto, ci sono degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato.

Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Lobotka: le cifre

Secondo quanto raccolto dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il rinnovo del contratto di Stanislav Lobotka è sempre più vicino. Le parti sono prossime a trovare un accordo, che legherà il calciatore slovacco al Napoli fino al 2028. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli puntano a chiudere nelle prossime ore questo accordo, che prevede per il giocatore un bonus alla firma ed un aumento importante dello stipendio.

La notizia del rinnovo del contratto di Lobotka è sicuramente un’ottima notizia sia per Luciano Spalletti che per i tifosi del Napoli. Di fatto, lo slovacco è diventato tra i perni più importanti, se non il principale, della squadra campana. Gli azzurri, infatti, fanno una fatica bestiale nel far muovere la palla quando non c’è lui, come è successo sia contro il Lecce e contro lo Spezia. Tuttavia, oltre all’ex Celta Vigo, c’è un altro giocatore che sta diventando insostituibile per il tecnico toscano.

Anche Kim Min-Jae è diventato uno dei perni del Napoli di Luciano Spalletti

Questo calciatore è Kim Min-Jae. Il coreano, infatti, ha impressionato tutti per come si è subito ambientato a Napoli, giocando di fatto tutte le partite. Lo stesso Spalletti lo ha elogiato nel post gara contro i Rangers: “E’ un animale incredibile. Quando percepisce il pericolo riesce a raddoppiare tutte le sue qualità. E’ impressionante, è fortissimo”.