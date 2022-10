Napoli, filotto di vittorie: in Europa solo due club hanno fatto meglio

L’ottava meraviglia arriva al Diego Armando Maradona: il Napoli ha vinto otto partite di fila in campionato, ma in Europa c’è chi fa molto meglio.

Con il 4-0 rifilato al Sassuolo, il Napoli aumenta la sua striscia record stagionale a 8 vittorie di fila in campionato, 13 considerando anche la Champions League. E nessuno in Europa è riuscita a fare bottino pieno. Tuttavia, c’è chi è riuscito a fare dentro i propri confini meglio degli azzurri, ma solo perché ha iniziato in netto anticipo rispetto alla Serie A.

La formazione di Spalletti sta mostrando una continuità spaventosa. 50 gol in 17 partite disputate: media di 3 reti a partita. I gol subiti, invece, sono appena 13. La mentalità dell’intera rosa a disposizione del mister sta facendo la differenza sia in Italia, che in campo internazionale. E non è un caso che l’Ajax e il Liverpool siano caduti spaventosamente contro il Napoli, uscendo sconfitti sotto ogni punto di vista.

Intanto, diamo uno sguardo alle vittorie di fila delle altre squadre europee che hanno inanellato una serie di successi di fila simili a quelli del Napoli.

Napoli, 8 vittorie di fila: Molde e Panathinaikos hanno uno score spaventoso

A seguito del pareggio contro il Lecce, il Napoli ha cambiato registro e ha cominciato a porre i mattoncini per costruire una striscia di vittorie da record. Attualmente, ha 32 punti su 36 a disposizione. Non ha mai perso una gara di campionato e recrimina solo di aver pareggiato a Firenze e in casa contro il Lecce.

Nel resto d’Europa c’è chi detiene una striscia di vittorie di fila ancora aperta ben maggiore di quella degli azzurri. Ad esempio, nel massimo campionato greco, il Panathinaikos ha registrato 9 successi di fila su 9 gare disputate. Bottino pieno.

Invece, in Norvegia – dove il campionato è iniziato diversi mesi prima dell’inizio dell’estate – il Molde sta mantenendo un filotto di vittorie spaventoso. La squadra allenata da Erling Moe vince consecutivamente da luglio: 14 successi di fila. Addirittura, l’ultima sconfitta risale ad inizio maggio. Sarà davvero difficile eguagliare gli stessi numeri del Molde, che domina l’Eliteserien con 69 punti: +15 dal Bodo Glimt secondo in classifica.

Inoltre, con l’ottavo successo consecutivo, il Napoli ha eguagliato lo stesso percorso del Genk, che però ha disputato 15 partite in campionato. Ci sono altre squadre che stanno vivendo un periodo di forma smagliante in Europa. Basti pensare allo Stella Rossa che dentro i propri confini ha inanellato 7 vittorie di fila; o lo Shakhtar Donetsk, che ha conquistato sei successi consecutivi su sette partite.