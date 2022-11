Qatar 2022, altro forfait illustre: la nazionale perde la sua stella

A pochissimi giorni dall’inizio di Qatar 2022 continuano a crescere le assenze illustri per la rassegna iridata. Una delle nazionali partecipanti, infatti, dovrà fare a meno della sua stella.

Pessima notizia, dunque, che fa registrare un ulteriore nome tra le defezioni per la Coppa del Mondo.

Un’altra stella del calcio europeo non prenderà parte alla competizione lasciando i tifosi molto delusi.

Mondiale in Qatar quasi al via, ma quanti assenti

Manca davvero poco all’inizio della Coppa del Mondo in Qatar, la prima che verrà disputata nel periodo invernale. Questo epocale stravolgimento sta comportando diversi problemi. Il mondiale nel bel mezzo della stagione costringe, infatti, tanti giocatori a presentarsi in condizione fisica non ottimale, segnati dai tantissimi impegni con i rispettivi club. Sono già tanti i sicuri assenti, calciatori dal peso specifico molto importante per le rispettive nazionali. La Francia campione del mondo dovrà fare a meno di due dei perni del centrocampo a Russia 2018: Paul Pogba e N’Golo Kanté. Un’altra delle candidate alla vittoria finale, l’Inghilterra, è già certa delle assenze dei due laterali del Chelsea: Reece James e Ben Chilwell con il centrocampista James Maddison a forte rischio dopo l’infortunio di oggi. Il Brasile è costretto a lasciar a casa Philippe Coutinho, insieme a Roberto Firmino escluso da Tite per scelta tecnica. Assenze anche per l’albiceleste di Scaloni che, oltre ai dubbi sulle condizioni di Dybala, Di Maria e Paredes, dovrà sicuramente fare a meno di Lo Celso. Altri assenti importanti sono: il romanista Wijnaldum che non farà parte della spedizione Orange, l’attaccante portoghese Diogo Jota e il tedesco Timo Werner.

Addio mondiale: la stella costretta a dare forfait

Come detto in precedenza, le defezioni continuano ad aumentare e proprio negli ultimi giorni uno dei protagonisti del calcio europeo ha dovuto rinunciare alla Coppa del Mondo in modo definitivo. Nonostante i grandi sforzi, non ci sarà la stella del Messico Jesus Corona.

L’attaccante del Siviglia ha subito la frattura del perone in estate e ha provato a rientrare in tempo per il Mondiale in Qatar, ma non gli sarà possilie.

Il Messico, dunque, non potrà contare su uno dei giocatori con maggior esperienza internazionale: il Tecatito Corona farà il tifo per i suoi compagni da casa.