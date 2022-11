Che cosa ha fatto a sé stessa Diletta Leotta? La splendida conduttrice di DAZN ha stravolto del tutto il proprio look: tifosi impazziti dopo le foto incredibili!

Diletta Leotta, cambio di look. La conduttrice dei programmi sportivi di DAZN, e prima ancora di Sky Sport, si è fatta vedere con una acconciatura del tutto nuova per lei. Mai l’abbiamo vista così prima d’ora.

Tutti quanti noi l’abbiamo sempre vista con una bella chioma lunga, a volte liscia, a volte mossa, a volte agghindata con altri aggiustamenti. Ed il risultato è sempre stato lo stesso, con Diletta Leotta sempre bella e desiderata da milioni di ammiratori.

Ultimamente di Diletta Leotta si parla per la sua storia d’amore con Loris Karius, 29enne portiere tedesco attualmente in forza al Newcastle. E che in passato aveva fatto parlare di sé per dei clamorosi errori compiuti in campo, quando vestiva la maglia del Liverpool.

Karius e Diletta Leotta, che è più grande di lui di due anni, sono stati inquadrati in diversi scatti che sono prontamente finiti sui giornali di gossip. Ora però l’attenzione sul conto della catanese è attirata da quello che è il suo nuovo taglio.

Diletta Leotta, il cambio di look è sconvolgente

La Leotta ha scelto un look costituito da un caschetto con colore di capelli tendente al nero. E così lei appare in un filmato che ha postato sul proprio profilo Instagram. Ma c’è qualcos’altro sotto…

Si tratta infatti solamente di uno spot pubblicitario per Autogrill. Con la bella Diletta che cambia acconciatura da un momento all’altro, a testimonianza del fatto che la stessa cosa avviene nelle stazioni di sosta della catena presente su tutte le autostrade d’Italia.

Quindi nessuna sorpresa. La Leotta continua ad essere bionda ed a non cambiare taglio. Ma anche se fosse, lei continuerebbe comunque ad essere bella bella bella, come nessun’altra. Ed a piacere a milioni e milioni di fan.

Attualmente la siciliana conta ben 8,6 milioni di persone che hanno cliccato “mi piace” sul suo account personale Instagram. Per un successo che dura da anni ed anni.