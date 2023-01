Usa Instagram Chiara Nasti, per rivelare a tutti quanti quello che è appena accaduto. C’entra la sua storia d’amore con Zaccagni.

Chiara Nasti su Instagram è una stella assoluta e risulta essere tra le influencer più seguite in Italia. Forte di due milioni di follower, la bella 25enne di Napoli (compie gli anni il 22 gennaio, n.d.r.) sta vivendo con grande felicità la sua storia d’amore con Mattia Zaccagni.

Tra i due le cose vanno a gonfie vele ormai già da diverso tempo. Alla fine del 2021 la coppia aveva ufficializzato il proprio fidanzamento, poi poco dopo era giunto l’annuncio su Instagram di Chiara Nasti in dolce attesa. Ed ecco nascere un bel bebè, che i due giovani genitori hanno chiamato Thiago.

E Chiara Nasti su Instagram in particolare, oltre che sugli altri suoi profili social, ha fatto vedere a tutti, nel corso degli ultimi due mesi, numerosi contenuti che la vedono protagonista con il piccolo, venuto al mondo a metà novembre del 2022.

Per una cosa che, in verità, ha suscitato anche delle critiche. Secondo alcuni internauti ci sarebbe una tendenza eccessiva, da parte della ex tronista di “Uomini e Donne”, nell’esporre il neonato davanti all’obiettivo.

Chiara Nasti Instagram, la storia social che toglie il velo

A queste critiche la Nasti ha risposto con il suo solito fare deciso da donna forte. Con repliche anche forti ai suoi haters. Ma per fortuna c’è spazio anche per le cose belle.

Ad esempio per il matrimonio, che la bella Chiara e Zaccagni (in gol contro il Napoli nel match vinto in rimonta dagli azzurri lo scorso settembre per 2-1, n.d.r.) dovrebbero celebrare per il prossimo 20 giugno 2023.

Proprio a questo proposito, sempre su Instagram la bionda influencer ha fatto vedere a tutti una preview tanto semplice quanto significativa. In una storia social ecco infatti comparire uno scorcio all’interno del quale si intravede la parte di sotto di un abito da sposa.

Si tratta di un classico vestito bianco. Chissà che non sia proprio quello che la Nasti ha scelto da indossare tra ormai pochi mesi. Lei intanto toglie il velo e mostra quanto le è concesso mostrare.

Dopo Zaniolo la vita sorride alla Nasti

Il 27enne attaccante della Lazio ha saputo far dimenticare a Chiara il collega di nazionale, Nicolò Zaniolo. Proprio il romanista aveva intrattenuto una fugace relazione con la napoletana prima che tutto quanto finisse.

Ed a giudicare da certe dichiarazioni a mezzo social da parte di lei in particolare, le cose non si sarebbero nemmeno concluse pacificamente. Ora tutto questo fa parte del passato.

Il matrimonio tra la Nasti e Zaccagni si dovrebbe tenere alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma, e poi dovrebbe proseguire sempre nella Capitale, a Villa Miani.

Nel frattempo si spera che lo stesso Zaccagni non abbia visto la storia social della sua fidanzata. Guardare il vestito da sposa della propria amata prima del matrimonio porta male…