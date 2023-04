WhatsApp a Mourinho: “Portami a Roma”

“Portami a Roma”, l’inatteso messaggio whatsapp inviato al tecnico giallorosso Josè Mourinho. Ecco cosa sta succedendo

Le sue squadre non propongono il gioco migliore o più spettacolare, di certo, però, José Mourinho sa come si vince. Lo ha sempre fatto nella sua carriera, su ogni panchina e perfino in piazze dove la vertigine della vittoria è una rarità.

L’anno scorso, al primo anno sulla sempre scottante panchina giallorossa, l’ex tecnico, tra le altre, di Porto e Chelsea, ha conquistato la prima edizione della Conference League. Non è la Champions League, d’accordo, ma è pur sempre un trofeo internazionale che arricchisce la scarna bacheca giallorossa in cui fanno spiccano solo una Coppa delle Fiere, antenata della defunta Coppa Uefa, e nientemeno che la Coppa Anglo-italiana.

WhatsApp di Cavani a Mourinho: “Portami a Roma”

Non per nulla José Mourinho non è un tecnico qualsiasi ma è uno “Special one”, ragion per cui talenti in erba e perfino campioni affermati in cerca di rilancio farebbero carte false pur di essere allenati dal tecnico lusitano.

Edison Cavani, il Matador capace di mettere a segno 104 gol in 138 presenze con la maglia del Napoli, che dopo aver chiuso la propria esperienza con il Manchester United, a fine stagione dirà addio anche al Valencia, club nel quale attualmente milita, indipendentemente dal fatto che il club valenciano, pesantemente invischiato nella bagarre salvezza (al momento è terz’ultimo), retroceda o no.

Ebbene, il Matador non ha escluso il ritorno in Italia, in quella Serie A dove si è consacrato come un top player tanto da meritarsi la “chiamata” da parte del Paris Saint-Germain e in quest’ottica i suoi agenti potrebbero offrirlo proprio alla Roma di Josè Mourinho, l’allenatore giusto per dare una sterzata all’ultima fase della luminosa carriera del Matador che nelle ultime stagioni ha avuto più bassi che alti.

D’altronde, nel caso in cui Tiago Pinto, General manager del club giallorosso, non dovesse esercitare l’opzione di rinnovo del contratto di Andrea Belotti, in scadenza a giugno e che finora non ha reso secondo le aspettative, ecco che Edison Cavani potrebbe essere il profilo idoneo per dare esperienza e qualità a un reparto che non è tra i più prolifici della Serie A.

Di conseguenza, la soluzione ideale anche per José Mourinho che, nonostante le sirene arabe (secondo alcuni rumor, infatti, l’Al Nassr sarebbe pronto a offrirgli un contratto da 100 milioni di euro l’anno oltre a far leva sull’intercessione di Cristiano Ronaldo per convincerlo ad accettare la sua faraonica offerta), sembra destinato a rimanere sulla panchina giallorossa per continuare la sua mission special di fare entrare il club capitolo nell’elite del calcio europeo.