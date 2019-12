L’impatto iniziale di Fernando Llorente sul mondo Napoli è stato piuttosto positivo. Un rilancio che pare averlo riportato in auge anche in sede di calciomercato con il Genoa che sogna di metterlo al centro dell’attacco.

Mercato in entrata ma anche in uscita per il Napoli che lavora attentamente su tutti i fronti in vista della riapertura delle ostilità a gennaio. Gattuso spera di allargare la propria rosa con un nuovo centrocampista già da subito, mentre per giugno sembra vicino Amrabat. Occhio però anche alla lista delle uscite dove oltre ai soliti noti Callejon, Mertens, Allan e Hysaj potrebbe finire anche Fernando Llorente. Il bomber spagnolo arrivato da svincolato a fine mercato estivo è risultato almeno inizialmente piuttosto utile alla causa mettendo in luce una condizione fisica ancora brillante ed una grande capacità di incidere a gara in corso come dimostrato soprattutto contro il Liverpool all’andata. Un vero e proprio rilancio da parte dell’ex centravanti della Juventus che sarebbe addirittura finito nel mirino di un altro club di Serie A.

Calciomercato Napoli, il Genoa punta Llorente: le alternative

Arrivato in estate a parametro zero, Fernando Llorente potrebbe quindi subito dire addio al Napoli. Il futuro in azzurro dell’attaccante basco non è del tutto blindato e secondo quanto riferito da ‘Il Secolo XIX’ il Genoa sarebbe proprio alla ricerca di un rinforzo offensivo. Llorente farebbe quindi al caso del club di Preziosi ed è finito nella lista di profili seguiti dalla società ligure. Lo spagnolo è tra i più complicati, mentre le alternative portano rispettivamente a Roma e Bologna con l’idea di un ritorno in rossoblù di Mattia Destro in un’eventuale scambio con Sanabria. Dalla capitale non tramonta invece Nikola Kalinic, vero e proprio fantasma in giallorosso che potrebbe cercare rilancio ancora una volta in Serie A.

Difficile comunque ipotizzare un addio a gennaio di Llorente, nonostante le voci suggestive su Ibrahimovic. Il basco ha messo a referto fin qui 4 reti tra campionato e Champions e spera di continuare in azzurro.