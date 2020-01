Calciomercato Napoli, l’agente svela il futuro di Ricardo Rodriguez

Gianluca Di Domenico, procuratore di Ricardo Rodriguez, annuncia la volontà del terzino svizzero accostato nelle ultime settimane anche al Napoli.

Appena cinque presenze in questa Serie A per Faouzi Ghoulam che tra problemi fisici e scelte tecniche sembra sempre più ai margini del progetto Napoli. L’algerino non è stato praticamente mai presente finora e non ha mai del tutto recuperato dai problemi fisici delle scorse stagioni. Chiuso inoltre da Mario Rui, l’ex Saint Etienne potrebbe persino tornare in Ligue 1 con Lione e Olympique Marsiglia che avrebbero messo nel mirino il mancino di Gattuso in vista di gennaio. Una situazione che potrebbe anche spingere la dirigenza partenopea ad agire in sede di calciomercato per eventualmente rimpiazzare un Ghoulam praticamente mai abile e arruolabile. In tal senso nelle ultime settimane si è parlato molto di Ricardo Rodriguez, mancino del Milan, chiamato nel caso a colmare il vuoto che lascerebbe in difesa l’algerino.

Calciomercato Napoli, la volontà di Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez dal canto suo è sempre più lontano dal Milan dopo aver perso il posto da titolare a vantaggio di Theo Hernandez in seguito al derby perso con l’Inter sotto la gestione Giampaolo. Da quel momento il 27enne terzino sinistro elvetico è sceso in campo una sola volta dopo l’arrivo di Pioli. Una situazione da separato in casa che poteva fare al caso dello stesso Napoli con Gattuso che lo ha già allenato nella sua esperienza rossonera.

La volontà dello stesso Rodriguez appare però ben diversa. Nelle ultime ore lo svizzero è stato accostato anche al Psv Eindhoven, ma il suo agente Gianluca Di Domenico all’emittente turca ‘Trt Spor’ ha rivelato le reali intenzioni dell’ex Wolfsburg: “Il mio assistito vuole giocare con il Fenerbahce“.