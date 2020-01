Il futuro di Dries Mertens sembra sempre più lontano da Napoli. Il belga secondo quanto rimbalza dalla Spagna sarebbe promesso sposo dell’Atletico Madrid.

“L’altro giorno è tornato Mertens che ieri ha lavorato in campo facendo qualcosa a livello fisico”. Parole di ieri di Gennaro Gattuso in conferenza stampa, che ha evidenziato con l’attaccante del Napoli sia rientrato dal Belgio dove ha svolto le cure fisioterapiche per risolvere un edema muscolare. Un problema fisico che costringerà il folletto azzurro a non essere in campo neanche stasera per l’anticipo della ventesima giornata di campionato tra Napoli e Fiorentina. Periodo davvero nero per Dries Mertens che sta vivendo quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in azzurro tra troppi bassi e pochissime note positive. Tanti infortuni e solo una manciata di sussulti per il belga che dovrà quindi rimandare ancora l’assalto al record di gol in maglia azzurra che appartiene al suo ex compagno Hamsik. L’ex PSV inoltre deve al più presto risolvere i suoi problemi contrattuali.

Calciomercato Napoli, addio Mertens: firma in Spagna

Il futuro di Dries Mertens, in scadenza contrattuale a giugno, sembra sempre più lontano da Napoli. Ieri in conferenza stampa il tecnico Gattuso ha dribblato le domande sui rinnovi del belga e di Callejon, ma il problema resta ancora tutto da risolvere. Complicato ipotizzare una partenza già a gennaio, mentre i dubbi, a meno di svolte clamorose, sono pochi sull’addio in estate. Dal prossimo febbraio il centravanti belga può infatti già accordarsi con un’altra squadra con Roma e soprattutto Inter alla finestra in Italia.

Eppure il futuro di Mertens potrebbe anche essere all’estero, e più precisamente in Spagna. Secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, il belga avrebbe già firmato con l’Atletico Madrid esattamente come il connazionale Meunier.