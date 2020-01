Napoli-Juventus, i convocati di Sarri: doppia assenza

L’elenco dei convocati bianconeri per Napoli-Juventus di domani sera. Sarri ha lasciato a casa De Sciglio ed Emre Can, al centro di voci di mercato.

Incrocio col recente passato per il Napoli che domani sera affronterà la Juventus del grandissimo ex Maurizio Sarri. Prima volta al San Paolo per il tecnico bianconero da quando due anni fa ha lasciato il capoluogo campano per approdare a Londra sponda Chelsea. L’estate scorsa invece il grande ‘tradimento’ per accettare il progetto dei rivali di sempre della Juventus. Un gesto che il pubblico partenopeo non ha ancora metabolizzato. Intanto domani ci sarà la prima accoglienza da avversario nello stadio che fu proprio suo negli anni probabilmente più floridi dell’intera era De Laurentiis. Ora però l’ex ‘comandante’ si trova sulla panchina dei campioni d’Italia e nel pomeriggio di oggi ha diramato l’elenco dei convocati per Napoli-Juventus.

Napoli-Juventus, i convocati di Sarri: Emre Can e De Sciglio out

Con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, i campioni d’Italia hanno ufficializzati i convocati di Sarri per Napoli-Juventus: “Terminata la rifinitura, la Juve è in partenza per Napoli, dove domani alle 20.45 affronta la squadra partenopea. Ecco i convocati per il match: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi”.