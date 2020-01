Nonostante l’arrivo di Gattuso, Josè Maria Callejon resta intoccabile nell’undici titolare. A pochi mesi dalla scadenza contrattuale col Napoli il futuro dello spagnolo è però ancora tutto da interpretare.

Serata trionfale quella di ieri per il Napoli di Gattuso che ha finalmente ritrovato il sorriso in campionato al San Paolo battendo la Juventus del grande ex Maurizio Sarri. 2-1 il punteggio finale con Zielinski e Insigne tra i marcatori. Tra i protagonisti principali però anche Josè Maria Callejon che al netto di una lunghissima astinenza da gol (uno solo in questa Serie A), sta comunque offrendo prestazioni in crescendo dall’arrivo dell’ex allenatore del Milan che così come i suoi predecessori lo ritiene indispensabile. Contro i bianconeri di Cristiano Ronaldo è inoltre anche arrivato uno splendido assist di Callejon per il gol di Lorenzo Insigne che ha messo il punto esclamativo su una vittoria meravigliosa. Nono assist stagionale, di cui sei in Serie A per lo spagnolo accostato nei giorni scorsi ad un rientro in patria, proprio all’Espanyol, club nel quale era esploso prima del Real Madrid.

Calciomercato Napoli, Callejon resta: poi la decisione sul rinnovo

Proprio il futuro di Josè Callejon è ancora tutto da decifrare in virtù di un contratto a scadenza a fine stagione e che sembrava impossibile da rinnovare solamente un paio di mesi fa. Una situazione tanto delicata da aver fatto anche pensare ad un addio già a gennaio. Come già evidenziato da Calciomercato.it, né il club né il calciatore valutano però di separarsi a stagione in corso. L’esterno spagnolo e la dirigenza del Napoli si sarebbero in tal senso confrontati nei giorni scorsi, confermando la voglia di continuare insieme almeno fino al termine di questa annata.

Per quanto riguarda il rinnovo il discorso appare invece in stato di sospensione anche se lo stesso De Laurentiis a dicembre ha confermato la sua stima al ragazzo e non escludendo il prolungamento.