Hysaj vorrebbe cambiare aria per mettersi in gioco in un’altra squadra e la Roma sembra interessata. Nella trattativa possono entrare due giocatori in esubero

Elseid Hysaj stava riconquistando fiducia e minuti con Gattuso in panchina. Il futuro, però, appare lontano dal Napoli. Il suo agente Mario Giuffredi, un mese fa, ha lanciato un messaggio chiaro alla società: “Quasi impossibile che resti in azzurro“. Questo stop forzato permette alle squadre di guardarsi attorno e instaurare contatti con dirigenze e calciatori prima del calciomercato. Non si sa quando comincerà la prossima finestra di mercato, come non si sa quando finirà la stagione calcistica 2019/20. Tuttavia, il Corriere dello Sport fa sapere che la Roma è interessata a Hysaj. Il contratto del terzino destro scade il 2021, dunque, c’è la necessità di venderlo per non perderlo a zero. Nella trattativa con i giallorossi, potrebbe concretizzarsi un maxi scambio con due pedine pronte a lasciare la capitale.

Il triangolo che mette d’accordo: Hysaj alla Roma, Under e Karsdrop al Napoli

Partiamo con ordine. Karsdrop ha avuto un’esperienza romana davvero sfortunata. E’ stato perennemente infortunato, senza mai aver avuto un’occasione per dimostrare il suo valore. L’estate scorsa è passato in prestito al Feyenoord, ma il club olandese non ha intenzione di riscattarlo. Dunque, il terzino tornerà in Italia per essere ceduto. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 3,5 milioni di euro: accessibile e scontato (i giallorossi lo pagarono nel 2017 più di 15 milioni). Il ds Giuntoli sta cercando proprio un giocatore che possa sostituire Elseid, e che non metta troppo in discussione la titolarità di Di Lorenzo.

Cengiz Ünder è un talento inespresso della Roma. Comprato anche lui nel 2017, ha avuto tre anni per mettersi in mostra, ma non è mai stato costante. Quest’anno ha cominciato benissimo, andando a segno nella prima giornata. Poi un’infortunio l’ha tenuto fuori dal campo per più di un mese. Ha classe e dribbling, e potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire Callejon. Lo stipendio dell’ala destra turca è relativamente basso, circa 2,5 di euro a stagione. Di Cengiz sorprende l’età. Classe 1997, compie 23 anni in estate e ha davvero tutta la carriera davanti a sé per potersi affermare in Europa. Con la Roma non ha giocato male, ma Fonseca sta cercando nuovi interpreti per quel ruolo e Under potrebbe non trovare più tanto spazio per la prossima stagione.

Dunque, nella trattativa che porterebbe Hysaj alla Lupa, non è escluso che uno tra Under e Karsdrop, o addirittura entrambi, possano definire il prezzo di scambio. Di doman non c’è certezza, ma sull’addio di Elseid ci sono pochi dubbi.

