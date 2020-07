Calciomercato Napoli, i titolari restano: tanti rinnovi per puntare in alto

Il Napoli è pronto a mantenere in squadra i suoi giocatori più forti per essere competitivo il prossimo anno: la società studia i rinnovi di Fabian Ruiz, Zielinski e altri big.

Sembrava potesse arrivare una rivoluzione dopo due mesi di blackout totale. Si avvertiva una rottura totale tra i veterani, società e tifoseria. Poi il passaggio da Ancelotti a Gattuso ha stravolto l’umore della squadra, e di conseguenza sono arrivati i risultati che hanno cambiato le prospettive dei singoli calciatori. La rosa del Napoli della prossima stagione non sarà molto diversa da quella di quest’anno, come sottolineato più volte da Ringhio nelle ultime conferenze stampa. Arriveranno nuovi innesti come Rrhamani in difesa, Petagna e Osimhen (affare in chiusura) in attacco. Il comparto più solido sembra essere il centrocampo. Grazie all’arrivo di Demme e Lobotka a gennaio, Giuntoli dovrà prendere solo una pedina per sostituire l’ormai certa partenza di Allan. Dunque, il reparto rimarrà intatto. Previsto qualche altro acquisto da parte della società, ma il vero colpo di mercato sarà rinnovare i titolari e gli inamovibili di Gattuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, interesse per una stella del Barcellona

Napoli, i titolari non abbandonano la nave: rinnovi pronti per Fabian Ruiz, Zielinski e Koulibaly

L’annuncio dell’estensione contrattuale di Dries Mertens è stato accolto con grande gioia da tutto l’ambiente partenopeo. Ora i tifosi attendono i rinnovi di altri titolari del Napoli come quello di Zielinski, Fabian Ruiz e l’inaspettato Koulibaly. Quest’ultimo, in una recente intervista, ha aperto la possibilità di trattare per prolungare la durata del suo contratto. Kalidou è uno dei migliori centrali al mondo, e da quando è ripreso il campionato è tornato a giocare ad alti livelli, allontanando le voci di mercato. Servirà una cifra mostruosa per portarlo via. Fabian è un altro calciatore che sembrava potesse lasciare la squadra. Le destinazioni possibili erano due: Barcellona o Real Madrid. Ma qualcosa è cambiato. Il Napoli starebbe negoziando anche con lui per aumentare il suo salario a 5 milioni netti fino al 2025. Anche lo spagnolo è tornato a convincere con le ottime prestazioni offerte sotto la guida di Gattuso.

Altri rinnovi in programma, ma non c’è quello di Callejon

Mario Rui e Di Lorenzo, i terzini più utilizzati, attendono l’annuncio come Piotr Zielinski. Sembra fatta ormai per tutti e tre. Hysaj, tornato a giocare a buoni livelli, sembra esser apprezzato dall’allenatore che non vorrebbe lasciarlo andar via. La società, l’albanese e il suo procuratore, stanno negoziando per trovare una soluzione adeguata.

Dunque, degli undici titolari, l’unico che sembra aver terminato il tempo con la maglia azzurra è Callejon. Sia Dries che Rino si sono già schierati apertamente sul rinnovo del calciatore, ma manca l’accordo con la dirigenza. Potrebbe essere l’unico big a dover dire addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Osimhen al Napoli, le ultime: c’è il giorno dell’annuncio