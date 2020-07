Il calciomercato del Napoli entra nel vivo: per Osimhen questione di ore

Il calciomercato del Napoli non termina con l’arrivo di Osimhen: Under favorito a prendere il posto di Callejon, e Tsimikas per sostituire Ghoulam.

Adesso sembra davvero fatta per Victor Osimhen al Napoli. C’è un po’ di incertezza sulle cifre, ma dalla Francia ormai sono certi: manca soltanto l’ufficialità per chiudere l’affare telenovela di questa estate. Al calciatore un quinquennale con opzione per un altro anno a circa 4 milioni a stagione, mentre il Lille alla fine dovrebbe prendere una cifra fra i 50 e i 60 milioni. L’arrivo di Osimhen significa addio Milik, e lì si continua a lavorare per una cessione preferibilmente all’estero, altrimenti si prenderanno in considerazione le tante offerte provenienti dall’Italia. Esclusa la possibilità di rinnovo e di permanenza in azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Koulibaly: “Napoli a vita? Non voglio illudere nessuno”

Calciomercato Napoli, Osimhen colpo dell’estate, ma non finisce qua

L’arrivo di Osimhen non preclude altre trattative in entrata nel reperto offensivo del Napoli. Sono stati fatti passi avanti anche per l’ala destra: l’erede di Callejon dovrebbe essere Under della Roma. In caso di cessione di Lozano si farebbe un tentativo anche per Boga, pupillo di Giuntoli e gradito anche a Gattuso. Oltre agli esterni alti si ragiona anche per quelli bassi: rinnovano Mario Rui e Di Lorenzo, come detto dal loro agente ai microfoni di Radio Punto Nuovo. La firma dei due terzini arriverà prima della sfida di Champions.

Il difensore algerino è in uscita. L’erede di Ghoulam potrebbe essere Tsimikas, dell’Olympiakos, mentre dall’altra parte si valutano le posizioni di Hysaj e Malcuit. Se dovessero andar via entrambi il tassello sulla destra potrebbe essere Faraoni del Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Insigne insegue Higuain: mancano pochi gol al sorpasso