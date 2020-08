Napoli, Gattuso e il rinnovo che non c’è: allena in ritiro ma è in scadenza

Napoli, Gattuso e il rinnovo che non c’è: allena in ritiro ma...

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro con i nuovi acquisti e i calciatori freschi di rinnovo, ma manca quello di mister Gattuso: il contratto entra in scadenza.

Come ad ogni inizio di stagione, l’atmosfera che si respira in ritiro è molto positiva. Il gruppo è coeso e pende completamente dalle scelte di mister Gattuso. Nella sessione estiva di calciomercato, il Napoli ha acquistato solo Osimhen. Altri colpi, considerabili come quelli di mercato, sono i rinnovi dei calciatori che continuano a sposare questo progetto. L’ultimo è stato annunciato proprio dal presidente e si tratta di Piotr Zielinski. Tuttavia, la società partenopea ha ancora un contratto da rivedere ed è quello di Rino.

Napoli, l’ambizione di Gattuso: prima vincere, poi il rinnovo

Un ritiro in scadenza, ma questo al momento sembra davvero l’ultimo dei problemi. Gennaro Gattuso affronta la sua prima stagione al Napoli partendo dal primo minuto e lo fa senza il rinnovo di contratto. Un accordo ad orologeria, quello firmato lo scorso 19 dicembre quando Gattuso subentrò ad Ancelotti. Scadenza breve e qualche incognita di troppo. Ma la cosa per il mister non sembra rappresentare un grosso problema. Gli incontri con De Laurentiis ci sono stati, la sintonia c’è e c’è anche la voglia di vincere, prima di passare alla cassa.

Ringhio è un uomo d’altri tempi e lo sa anche il presidente, con il quale la situazione al momento è molto lineare. Rafforziamo la squadra, dimostriamo che possiamo aprire un nuovo ciclo e poi ci sarà anche l’accordo per il contratto, sembra voler dire il patron azzurro. Può sembrare un modo di volare basso, in realtà è esattamente il contrario. Rino Gattuso è ambizioso, molto ambizioso, ma sente di avere ancora tanto da dimostrare e vuole farlo sul campo, come ha sempre fatto. Per raccogliere, poi, ci sarà tempo, ma l’importante è farlo con pieno merito.

