Il Napoli pensa a Nandez: la richiesta del Cagliari è altissima

Nahitan Nandez è finito nel mirino del Napoli per il dopo-Allan: il Cagliari però spara alto, possibile inserimento di una contropartita.

La cessione di Allan all’Everton ha liberato un posto nel centrocampo del Napoli e, contemporaneamente, ha consegnato maggiore liquidità nelle casse azzurre, l’unico carburante plausibile per fare dei colpi in entrata in virtù della crisi economica che ha colpito il calcio e molti altri settori. Nel confronto tra Gattuso e la dirigenza, il tecnico ha fatto un nome ben preciso per la sostituzione del mastino brasiliano: Nahitan Nandez, che però il Cagliari non lascerà partire così facilmente.

L’uruguaiano è uno dei migliori elementi della rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, acquistato un anno fa dal Boca Juniors al culmine di una trattativa lunga ed estenuante: secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, la società sarda avrebbe chiesto ben 35 milioni più altri 5 di bonus per Nandez, cifra da cui bisognerebbe togliere il 10% spettante al vecchio club come da accordi stipulati in precedenza. Richiesta elevata ma che rispecchia gli enormi progressi fatti da Nandez dopo lo sbarco in Italia: proprio a Napoli, il 25 settembre 2019, giocò una grandissima partita fornendo a Castro l’assist per il goal decisivo che consegnò la vittoria agli isolani allora allenati da Rolando Maran.

Nandez costa: il Napoli inserirà una contropartita?

Per diminuire l’esborso cash, il Napoli potrebbe ricorrere all’inserimento di una contropartita tecnica gradita al Cagliari: Adam Ounas, tornato in Campania dal prestito al Nizza e valutato 12 milioni dal ds Giuntoli. L’algerino è da tempo tra gli obiettivi dei rossoblù e l’interesse napoletano per Nandez potrebbe rappresentare l’occasione giusta di imbastire un’operazione che possa accontentare un po’ tutti.