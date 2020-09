Napoli, Tutino e Palmiero in uscita: sfuma il sogno in Prima Squadra

Tutino e Palmiero potrebbero concludere la loro esperienza nel Napoli senza mai aver esordito con la Prima Squadra: cessione per entrambi verso la Salernitana.

Il Napoli sta per completare una doppia cessione. Manca poco all’inizio del campionato e sono ancora tanti i giocatori da vendere o da mandare in prestito. Nella rosa azzurra, sin dall’inizio figurava il nome di Gennaro Tutino. Il suo futuro, come reso noto in un’intervista dal suo agente Pisacane , non era certo. Sperava che questo potesse essere l’anno giusto per restare al Napoli anche dopo il ritiro pre-stagionale. Ma così non sarà. Stessa storia per Luca Palmiero, regista classe 1996, coetaneo di Gennaro. La sorte per entrambi i calciatori potrebbe essere la stessa: direzione Salernitana.

Calciomercato Napoli, Tutino e Palmiero verso la Salernitana: tanta gavetta e mai in Prima Squadra

L’esterno offensivo ha esordito la passata stagione in Serie A, ma con la maglia dell’Hellas Verona. Dopo una manciata di presenze, è stato ceduto in prestito all’Empoli nella serie cadetta. La convocazione a Castel di Sangro poteva essere presagio di una consacrazione nella rosa di Gattuso. Purtroppo le cose andranno diversamente. Il Napoli sta trattando con la Salernitana la cessione a titolo definitivo per Gennaro Tutino. Dopo cinque anni di prestito in 9 società, potrebbe concludersi definitivamente l’esperienza in azzurro. Il calciatore, proveniente dal vivaio, non ha mai esordito in Prima Squadra e ha raccolto tanta esperienza fuori dalla Campania, soprattutto a Cosenza, con il quale ha segnato il gol più bello della stagione 2018/2019. Anche Luca Palmiero interessa ai granata e il direttore sportivo Fabiani starebbe trattando per riceverlo in prestito con l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Per quanto riguarda Tutino, invece, il Napoli vorrebbe cedere il cartellino del giocatore a titolo definitivo per cinque milioni di euro. Secondo Tuttosalernitana, il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, ma avrebbe fretta di chiudere l’affare perché c’è un forte interesse anche da parte del Lecce, il quale avrebbe presentato la stessa offerta. Luca e Gennaro hanno già affrontato due stagioni assieme al Cosenza, conquistando la promozione verso la Serie B. Questa potrebbe essere una nuova occasione per continuare un percorso di crescita in un campionato adatto alle proprie corde.

