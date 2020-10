Ufficiale – il Napoli ha depositato il contratto in Lega per Tiemoué Bakayoko: il centrocampista arriva in prestito dal Chelsea.

Il Napoli ha completato l’acquisto a centrocampo nell’ultimo giorno di mercato. Il tassello che chiedeva Gennaro Gattuso. Quello che servirà a rendere ancor più competitiva la rosa: Tiemoué Bakayoko è ufficialmente un calciatore del Napoli. La società ha depositato il contratto del giocatore che arriva in prestito fino a giugno 2021. La società azzurra pagherà 2 milioni di euro al Chelsea e solo parte dell’ingaggio del francese, mentre lo stipendio verrà pagato per circa due terzi dal club londinese. Di seguito il benvenuto del patron azzurro.

Nell’esperienza in rossonero, mister Gattuso ha allenato Bakayoko, rendendolo titolare nel suo undici titolare. Lo scorso anno il centrocampista ha giocato al Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luperto lascia il Napoli: giocherà ancora in Serie A

Calciomercato, gli ultimi affari in chiusura del Napoli: Ounas al Cagliari

Nelle ultime ore di mercato il ds Giuntoli ha completato alcune trattative in uscita. Il Napoli ha dovuto cedere tutti gli esuberi per sfoltire la rosa. Tra questi, Luperto è stato ufficializzato in prestito al Crotone, restando nell’orbita della Serie A. Ciciretti va al Chievo Verona, anche lui in prestito fino a giugno, dove troverà Luca Palmiero del vivaio azzurro. Dunque, per l’attaccante è un ritorno in Serie B.

Ceduto Younes in Bundesliga all’ Eintracht Francoforte, il Napoli si libera anche dell’altro esterno offensivo. Adam Ounas raggiungerà la Sardegna e firmerà con il Cagliari. Il Napoli cederà il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto, come riportato da Sky Sport. Resta ancora fuori rosa Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non avrebbe accettato l’offerta della Fiorentina, che nel frattempo ha trovato il sì di José Maria Callejon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultimo giorno di calciomercato: tutti gli affari in Serie A