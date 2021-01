Milik, il Marsiglia esce allo scoperto: Villas Boas vuole l’attaccante

Il Marsiglia è il primo club che mostra l’interesse concreto per Arkadiusz Milik: le dichiarazioni di Villas Boas sull’attaccante del Napoli.

Non è più un mistero. Il Marsiglia esce allo scoperto, dopo giorni di indiscrezioni. Arkadiusz Milik è nella lista degli obiettivi di mercato del club francese. Il centravanti polacco è tra i calciatori più interessanti del panorama europeo in via d’uscita. L’attaccante del Napoli non gioca una partita ufficiale con la maglia azzurra da agosto. Ha svolto il ritiro a Dimaro con Gattuso e la squadra, poi alcune vicissitudini e tensioni con la dirigenza hanno rotto definitivamente il rapporto con il club.

Infatti, Arek è fuori rosa. E se non trova una squadra al più presto, rischia di non giocare neppure l’Europeo. De Laurentiis e Giuntoli vorrebbero cederlo in questa finestra di mercato, così da non perderlo a zero. Ma ovviamente, non vorrebbero regalarlo. E il Marsiglia si fa avanti, timidamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il calciomercato di gennaio del Napoli: tante uscite e un colpo

Marsiglia su Milik, Villas Boas: “Trattativa complicata, ma lo vogliamo”

Quest’oggi, il tecnico della società francese ha ammesso: “Siamo interessati a Milik, ma non è l’unica opzione. Anzi, forse è la più complicata perché è un calciatore importante – ha commentato Villas Boas – Al momento non ci sono colloqui con il Napoli o con il calciatore. La notizia è stata diffusa dalla stampa italiana, ma è una trattativa difficile che non si può concretizzare nei prossimi giorni“, le parole dell’allenatore riportate da L’Equipe.

Dunque, c’è un primo vero acquirente per Arkadiusz. Roma e Fiorentina ci hanno provato in estate. Il Marsiglia è il primo club che si fa avanti seriamente in inverno. Tuttavia, Villas Boas sa bene che non sarà semplice. L’attaccante polacco dovrà risolvere i problemi economici con il Napoli. Inoltre, la società partenopea non ha intenzione di scendere troppo sotto i 15 milioni di euro per cedere il cartellino.

L’OM ha bisogno di un centravanti. Il reparto offensivo non sta rendendo come dovrebbe e il miglior realizzatore francese va in scadenza a giugno. Infatti, Thauvin potrebbe rientrare nella trattativa con il Napoli per concludere l’affare con uno scambio di attaccanti tra le due squadre. L’esterno del Marsiglia è un colpo che piacerebbe sia a Giuntoli che a Gattuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hysaj-Napoli, sarà addio: c’è già una nuova squadra per giugno