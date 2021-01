GOL D’AUTORE – Insigne show, Lozano esegue: l’assist è un’opera d’arte

La rete di Lozano sul meraviglioso assist di Insigne in Napoli-Fiorentina: la splendida azione disegnata per la rubrica “GOL D’AUTORE”.

Il Napoli stravince al Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Partita mai messa seriamente in discussione, grazie anche all’ottimo lavoro difensivo e una parata importante di Ospina. Verso la fine del primo tempo, gli azzurri si sono scatenati segnando tre reti in dieci minuti. Nella seconda frazione la storia non cambia e la squadra di Gattuso addormenta la partita, fino a segnare altri due gol. Il Napoli spinge nel baratro una Fiorentina già in crisi, ma la mentalità e la coesione vista tra i reparti fa ben sperare per i prossimi impegni.

L’assist di Insigne, il gol di Lozano

Particolarmente ispirati Lorenzo Insigne e il Chucky Lozano. Entrambi ormai hanno trovato il feeling giusto e non a caso sono i migliori capicannonieri della squadra. E di fronte agli occhi di Callejon, mettono in scena il vecchio marchio di fabbrica dello spagnolo.

Il capitano azzurro recupera palla nella propria metà campo e corre 60 metri palla al piede. Salta i difensori della Fiorentina senza grosse difficoltà. O meglio, Insigne rende semplice ciò che per altri può essere complicato. Quando riesce a raggirare Amrabat e converge verso il centro, alza la testa e cerca supporto. Lozano alza la mano, come fa un alunno in classe per prendere la parola, e compie ciò che tutta la squadra si aspetta: il taglio sul secondo palo.

Il passaggio di Insigne filtra in mezzo alle maglie rosse e taglia tutta l’area di rigore. Il Chucky anticipa giusto in tempo Dragowski e ci mette la zampata vincente. Il 3-0 del Napoli è puro spettacolo.