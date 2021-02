GOL D’AUTORE – Politano, lesto e preciso: la rete non basta, Napoli KO

Il Napoli perde fuoricasa contro il Genoa 2-1: il gol bandiera è di Matteo Politano, che dimostra di essere lucido e preciso sotto porta.

Il Napoli non passa a Genova. I rossoblu si vendicano del 6-0 rifilato all’andata. Gli azzurri si presentano con due assenti a causa del Coronavirus, ma ciò non può essere un alibi per la sconfitta caratterizzata dalla solita poca concretezza.

Pandev – il grande ex del match – segna due gol nel primo tempo e mette in risalto tutte le difficoltà del reparto difensivo. Nella seconda frazione, Gattuso getta nella maschia Osimhen ed Insigne, ma la storia non cambia. Il Napoli becca anche un palo con il capitano, ancora alla ricerca del 100esimo sigillo con la maglia azzurra. Poco dopo il legno, Politano va a segno con un gol illusorio, che rende quantomeno la sua prestazione sufficiente.

Il gol di Politano

In dieci giorni, Matteo Politano ha messo la propria firma tre volte. La rete, a poco più di dieci minuti dal termine della gara contro il Genoa, illude squadra e tifosa per un’insperata rimonta. Il jolly di Rino Gattuso, partito titolare contro i rossoblu, sfrutta un’errore di Portanova e recupera un pallone da dentro area. Politano scarica il sinistro verso la porta e non possono nulla né Criscito – intervenuto in tackle – né Perin.

Lesto e preciso, Matteo mette a segno il suo sesto gol in campionato, nonché la sua nona marcatura in stagione. L’esterno destro azzurro sta trovando più volte la via del gol, tant’è che questa costanza sotto porta l’aveva persa nella sua esperienza in nerazzurro.