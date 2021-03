Probabili formazioni Napoli-Bologna: Mertens faro offensivo

Napoli a caccia dell’ennesimo riscatto stagionale: al ‘Diego Armando Maradona’ arriva il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic.

Il 3-3 del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia grida ancora vendetta in casa Napoli: dalla gioia per la rimonta completata alla follia dell’ultimo secondo, col rigore conquistato dal Sassuolo e trasformato da Ciccio Caputo. Sarebbe stato il terzo successo consecutivo tra Europa League e campionato, utile per rafforzare gli argomenti della candidatura per un posto nella prossima Champions League, unico obiettivo rimasto dopo l’estromissione dalle altre due competizioni. La ripartenza è d’obbligo contro il Bologna, non proprio l’avversario più docile che possa esistere e dal tratto caratteristico del DNA da combattente, proprio del suo tecnico Sinisa Mihajlovic.

Gattuso ritrova Koulibaly dopo il turno di squalifica: senegalese in campo dal 1′ in coppia con Rrahmani, Manolas verso la panchina. Torna titolare anche Ghoulam a sinistra, con Di Lorenzo sulla corsia opposta. Possibile avvicendamento tra i pali: Ospina è pronto a riprendersi il posto a discapito di Meret. Altra esclusione in vista per Bakayoko: Fabian Ruiz e Demme favoriti per formare la diga di centrocampo, alle spalle della batteria di trequartisti composta da Politano, Zielinski e capitan Insigne. Terminale offensivo di riferimento è Mertens, alla terza gara di fila da titolare. Recuperato Osimhen, gli unici indisponibili sono Lozano e Petagna.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

Napoli-Bologna, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Bologna, in programma allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ alle ore 20:45 di domenica 7 marzo, sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, su Now TV per tutti gli altri (previo l’acquisto di un abbonamento).