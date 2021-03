Napoli-Bologna, i convocati di Gattuso: solo due assenti, c’è Osimhen

Gattuso ritrova una rosa quasi al completo in vista di Napoli-Bologna: la lista ufficiale dei convocati, mancano solo due azzurri.

Il Napoli questa sera affronta il Bologna tra le mura di casa. Lo stadio Diego Armando Maradona ha regalato le uniche gioie di questo ultimo mese, visti i tremendi risultati ottenuti in trasferta. Per la sfida contro i rossoblu, Gattuso può fare affidamento su una rosa quasi al completo.

Le uniche due assenze azzurre corrispondono agli infortunati Petagna e Lozano. I due sono sulla via del recupero, che potrebbe corrispondere al prossimo match di campionato. Intanto, il mister ritrova tra i disponibili anche Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly. Quest’ultimo ha saltato la scorsa partita contro il Sassuolo a causa della squalifica rimediata contro il Benevento. Invece, l’attaccante ritornerà in campo dopo l’infortunio alla testa risalente alla gara di Bergamo.

Napoli, i convocati contro il Bologna: torna Osimhen, ok Bakayoko

Nell’allenamento mattutino di ieri a Castel Volturno era assente Bakayoko per indisposizione, ma quest’oggi sarà regolarmente al fianco dei suoi compagni. Figura anche Mario Rui, che in settimana è stato protagonista di diversi rumors su presunti litigi con Gattuso. L’allenatore potrà fare completo affidamento su diversi giocatori. Niente emergenza in difesa o a centrocampo, tant’è che tra i due reparti l’unico giocatore convocato dalla Primavera è Labriola. Invece, a causa delle indisponibilità di Petagna e Lozano, figurano ancora nella lista i due giovani D’Agostino e Cioffi.

Finalmente si rivede Osimhen tra i convocati, ma difficilmente partirà dal primo minuto. E’ probabile che il mister possa inserirlo a gara in corso, per scardinare la difesa del Bologna. Proprio contro gli emiliani, il centravanti numero 9 ha siglato l’ultimo squillo in Serie A prima dell’infortunio con la Nazionale nigeriana. Esattamente un girone dopo, Victor vorrà liberarsi di questa maledizione e dimostrare di essere l’attaccante giusto su cui puntare anche la prossima stagione.