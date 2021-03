Calciomercato Napoli, spunta un nome per la difesa: l’obiettivo di Giuntoli

Cristiano Giuntoli segue una pista per portare un difensore al Napoli nel prossimo calciomercato: contatti con l’agente del calciatore del Bologna, di chi si tratta.

Non è un mistero che il Napoli debba intervenire sul mercato per migliorare il reparto difensivo. Inoltre, alcuni elementi lasceranno il club a fine stagione. Tra tutti, Maksimovic e Hysaj sono in scadenza di contratto e non c’è aria di rinnovo. E ancora, Koulibaly è nella lista dei desideri dei top club europei e senza una qualificazione in Champions sarà difficile trattenere un altro anno un difensore di questo calibro.

Dunque, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad investire un gruzzoletto per rinnovare la difesa partenopea. La dirigenza azzurra avrebbe già avviato contatti con un calciatore del Bologna.

Calciomercato Napoli, Tomiyasu nuovo obiettivo di Giuntoli: contatti con l’agente

In estate ci sarà emergenza in difesa. Tra terzini e centrali che andranno via, Gattuso – o il prossimo nuovo allenatore – rischia di trovarsi un reparto dimezzato. E per tale ragione, il ds partenopeo è a lavoro per chiudere un’operazione importante, di prospettiva. Secondo quanto riportato da Calciotoday, il Napoli è sulle tracce di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Classe 1998, difensore giapponese che in poco tempo ha conquistato la maglia da titolare e la considerazione di diversi club italiani. La sua caratteristica è la versatilità. Può giocare come terzino destro, suo ruolo principale, ma può anche essere impiegato come centrale.

Secondo quanto raccolto dalla redazione citata sopra, il club azzurro avrebbe già avviato i contatti con l’agente del calciatore e si sarebbe raggiunto un accordo di massima. Con i rossoblu non sarebbe stato intavolato il discorso, ma il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10-15 milioni di euro. La richiesta del Bologna è di circa il doppio e questo potrebbe complicare la trattativa. Il giocatore sarebbe l’ideale per la società, visto che la possibilità di ricoprire più ruoli potrebbe andare bene anche per un nuovo progetto tecnico.