Fabian Ruiz corteggiato da tre grandi club in Spagna: il Napoli lo reputa insostituibile in campo, ma non è incedibile. Fissato il prezzo del suo cartellino.

Ci risiamo. Esattamente un anno fa, Fabian Ruiz era corteggiato dalle big spagnole. 365 giorni dopo, la situazione non è cambiata affatto. Il centrocampista del Napoli resta ancora nel mirino dei top club de laLiga. Il numero 8 azzurro sta disputando una buonissima stagione, per costanza e prestazioni offerte, anche se dal punto di vista di assistenze e marcature non è il suo miglior anno. Bisogna aggiungere che mister Gattuso ha arretrato la sua posizione, la quale sta offrendo grande stabilità al centrocampo.

Fabian Ruiz è un titolare insostituibile per questo Napoli, ma quando la Patria chiama è difficile dire di no. Soprattutto se le società interessate offrissero sul piatto le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, tre big spagnole su Fabian Ruiz

Il contratto del classe 1996 scadrà nell’estate del 2023, dunque la società partenopea non ha urgenza di vendere il cartellino del giocatore. Tuttavia, non c’è aria di rinnovo, e questo potrebbe facilitare ad un’apertura per la cessione dopo gli Europei. Fabian Ruiz ha lasciato il segno a Napoli, ma l’ha fatto anche in Spagna durante le sue 4 stagioni disputate con la Real Betis e l’Elche.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona sarebbero interessate all’acquisto del centrocampista spagnolo. La trattativa può concretizzarsi – poiché nessuno degli azzurri è considerato incedibile – a patto che vengano offerti i soldi richiesti dal presidente. Si parla di una cifra non inferiore a 50 milioni, così il club può mettere al bilancio una plusvalenza di almeno 25-30 milioni di euro.

Dunque, al termine della stagione, Fabian Ruiz avrà la possibilità di guardarsi attorno e ascoltare le offerte di altre società. Questa volta, per l’addio è solo una questione di tempo.