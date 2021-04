Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Mertens, torna Ospina

Le formazioni ufficiali di Sampdoria Napoli, gara della trentesima giornata di Serie A: le scelte di Claudio Ranieri e Gennaro Gattuso.

Al Luigi Ferraris di Genova, il Napoli affronta la Sampdoria per la 30a giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dalla sconfitta in trasferta contro la Juventus, ma dovranno riprendere il proprio cammino verso i primi quattro posti in classifica. La vittoria può rilanciare l’intera squadra e rilancerà il morale degli azzurri per rincorrere la qualificazione in Champions League, unico vero obiettivo rimasto.

Gennaro Gattuso ha finalmente ritrovato tutti gli uomini a disposizione, anche David Ospina che ha superato il problema al dito della mano sinistra. I blucerchiati si presentano minacciosi, con due ex di questa sfida: Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Proprio il primo di questi è la bestia nera del club azzurro, con 8 reti siglate contro al pari di Antonio Di Natale.

Sampdoria Napoli, le formazioni ufficiali

Per la 2500a partita in Serie A, il Napoli ritrova Ospina tra i pali. Gattuso schiera nuovamente la coppia di centrali Koulibaly e Manolas nell’undici. Inoltre, Mario Rui ritrova la maglia da titolare, dopo aver rifiatato contro la Juventus. Torna Osimhen dal primo minuto, solo panchina per Mertens. Stesso discorso per Lozano, dopo la deludente prestazione contro i bianconeri: Politano preferito al messicano.

Claudio Ranieri schiera il più classico dei classici 4-4-2, con Quagliarella e Gabbiadini confermati in attacco. Tonali, altro ex della sfida, partirà dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria e Napoli:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All.Gattuso

Sampdoria (4-4-2) : Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All.Ranieri