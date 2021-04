L’agente di Victor Osimhen ha rassicurato i tifosi: l’attaccante cambierà squadra a nessuna condizione. Le dichiarazioni del procuratore sul rapporto del calciatore con Gattuso e Mertens.

Tre reti nelle ultime sei partite di campionato. Un ottimo bottino dopo esser stato fermo a lungo per infortunio e dopo aver spaventato tutti con la caduta a Bergamo. Victor Osimhen sta dimostrando il suo vero valore, come quello apparso nelle sue prime partite con la maglia azzurra. L’attaccante nigeriano ha chiuso la partita contro la Sampdoria, ma è stato determinante anche nell’azione che porta al gol Fabian Ruiz. Insomma, al centro delle due reti contro i blucerchiati, autore di un’ottima prestazione, gli elogi non mancano dopo la partita.

E lo sa bene anche il suo agente, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue condizioni, sul futuro e sul rapporto con i compagni di squadra.

L’agente di Osimhen: “Il rapporto con Mertens e Gattuso è ottimo”

E’ stato uno dei colpi di mercato più costosi della sessione estiva passata. E’ inevitabile che gli occhi sono puntati tutti dritto la numero 9 azzurro. Ma secondo quanto dichiarato dall’agente William D’Avila a Radio Kiss Kiss Napoli, Osimhen non sente il peso del prezzo del cartellino: “Sta tornando in gran forma. Se continua così nessuno lo ferma. Sa che è stato fatto un investimento importante, ma non ci pensa – poi una battuta sul futuro per rasserenare i tifosi – Giocherà al Napoli anche la prossima stagione a prescindere da chi sarà l’allenatore”.

Proprio sul mister, il procuratore aggiunge che i rapporti sono ottimi – ma non è una novità. Inoltre, D’Avila ha discusso della staffetta con Dries Mertens: “Il rapporto tra i due è fantastico – dice l’agente di Osimhen – Non hanno alcun problema. Quando Victor va in panchina aspetta il suo momento per entrare in campo. Ovviamente, come tutti, vuole sempre giocare dall’inizio, ma lui è un uomo squadra“.

L’alternanza con il belga non crea alcun disagio all’interno della formazione, ma insieme possono essere davvero letali per le difese avversarie. Si è visto proprio in occasione del 2-0 contro la Sampdoria, quando Mertens ha lanciato a rete Osimhen con un passaggio illuminante. Il passato, presente e futuro del Napoli.