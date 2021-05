Calciomercato Napoli, Giuntoli svecchia la rosa: i volti del futuro

Cristiano Giuntoli ha tre colpi in canna per il calciomercato: così svecchia la rosa del Napoli. Chi sono i tre under 23 seguiti dal direttore sportivo azzurro.

La rosa azzurra non è eccessivamente vecchia, ma neppure così tanto giovane. Quello che desta preoccupazione è l’inutilizzo di giocatori “verdi”, con Antonio Cioffi unico under 20 ad esser sceso in campo almeno una volta, ma per pochissimi minuti.

Ai prossimi ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro mancheranno quasi certamente due calciatori della squadra attuale: Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Entrambi in scadenza e senza accordo per il rinnovo del contratto, i due difensori hanno un’età al di sopra della media (26 anni), seppur di poco. Il loro addio potrebbe coincidere con tre nuovi arrivi: talenti di prospettiva, calciatori che svecchierebbero l’intera formazione e che potrebbero diventare pedine fisse della prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli starebbe seguendo tre under 23 e potrebbero arrivare a Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giuntoli segue tre piste: Kaio Jorge, Montero e De Ketelaere

L’obiettivo di calciomercato del Napoli sarà quello di ringiovanire l’intera rosa a disposizione per il mister del futuro e, per tale ragione, Cristiano Giuntoli segue 3 giocatori: un difensore, un centrocampista ed un attaccante.

Il primo è Francisco Montero, classe 1999 centrale del Besiktas, ma in prestito dall’Atletico Madrid. In occasione può giocare anche terzino sinistro e questa versatilità può fare al caso degli azzurri, visto che servirà rimpiazzare la partenza di Hysaj e avere un sostituto di Mario Rui.

Il secondo è Charles De Ketelaere, centrocampista belga di 20 anni, dal talento puro e già nel mirino di diversi top club italiani. Alto 1.90 cm, gioca principalmente dietro la punta, ma può diventare ala o mezzala. E’ stato premiato come promessa sportiva del Belgio nel 2020: un riconoscimento che fa ben sperare.

Infine, il Napoli starebbe intensificando i contatti con Kaio Jorge, in scadenza di contratto con il Santos. Attaccante brasiliano di 19 anni, nel mirino di moltissime squadre europee, tra cui anche la Juventus. Un diamante grezzo tutto da scoprire.