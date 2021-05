Per Spezia-Napoli dell’8 maggio, Gattuso ritrova un azzurro: le probabili formazioni e i ballottaggi.

Finalmente una buona notizia per mister Gattuso. L’infortunio di Koulibaly e il tampone positivo di Maksimovic hanno riportato la difesa nell’emergenza più totale, tanto che gli unici centrali disponibili per la trasferta di La Spezia saranno Manolas e Rrahmani, con Di Lorenzo pronto ad adattarsi all’occorrenza. Ma nella seduta odierna la bella novità è che si è rivisto David Ospina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rrahmani-Manolas coppia inedita: due i precedenti con loro in campo

Spezia-Napoli, le probabili formazioni: duello Ospina-Meret, Osimhen favorito su Mertens

Il portiere colombiano ha svolto l’intera sessione in gruppo e quindi si candida per una maglia da titolare fin da subito. Sarà uno dei ballottaggi della formazione che il Napoli opporrà allo Spezia in una sfida che si preannuncia sulla falsariga di Napoli-Cagliari, visto che le due squadre sono entrambe ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Difesa quasi obbligata con unico dubbio – il solito – fra Hysaj e Mario Rui. In mezzo al campo Demme e Fabiàn dovrebbero essere i titolari, ma scalpita Bakayoko, mentre in avanti restano le consuete corse a due per chi completerà il reparto insieme a Zielinski ed Insigne. Lozano favorito su Politano, un Osimhen in condizione scintillante favorito su Dries Mertens, il festeggiato di giornata visto che oggi compie 34 anni.

Di seguito le probabili formazioni di Spezia-Napoli:

Spezia (4-3-3) Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Insigne, Zielinski, Lozano; Osimhen.