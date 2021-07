Chi è Pini Zahavi, agente “Piranha” che può portare Emerson al Napoli

Emerson Palmieri vuole lasciare il Chelsea e si affida alla grande esperienza dell’agente Pini Zahavi: chi è il procuratore definito Piranha da un ex presidente.

Il Napoli è sulle tracce di Emerson Palmieri, il quale solo di recente si starebbe affidando alla grande competenza dell’agente internazionale Pini Zahavi. Si tratta di uno dei procuratori più importanti al mondo, capace di gestire operazioni milionarie. E’ famoso per aver buoni rapporti con Roman Abrahmovic, il presidente del Chelsea, proprietario del cartellino del terzino che interessa agli azzurri.

Perché Emerson Palmieri fa affidamento a Pini Zahavi? L’agente israeliano può convincere il patron dei Blues a lasciar partire il calciatore e accontentare tutte le parti. Insomma, farà da mediatore. Infatti, il calciatore della Nazionale è ancora assistito da Fernando Malta.

Pini Zahavi, il Piranha e amico di Abramovich aiuta Emerson Palmieri

Per qualche società Pini Zahavi non è affatto un volto simpatico. Lo scorso anno, l’agente stava trattando con il Bayern Monaco per il rinnovo di David Alaba ma le sue richieste erano considerate molto alte dalla dirigenza tedesca. Forse troppo. “E’ un piranha avido” disse l’ex presidente del club Hoeness.

Tra i suoi assistiti figurano Robert Lewandowski, Trapp, Alex Telles, Mitrovic e tanti altri. Negli anni ha gestito importanti operazioni di mercato come il passaggio di Rio Ferdinand dal Leeds al Manchester United, oltre ad aver giocato un ruolo centrale nell’acquisizione del Chelsea da parte di Abramovich.

Insomma, Zahavi potrebbe essere l’uomo giusto per Emerson Palmieri e il Napoli attende alla finestra, consapevole che la presenza di questo agente nell’entourage del calciatore possa favorire la cessione.