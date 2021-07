Un gol di Lorenzo Insigne rientra tra i dieci più belli scelti dall’UEFA: come votare il capitano del Napoli e di quale rete si tratta.

Con la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, è terminata ufficialmente la stagione 2020-21 del calcio continentale. E allora, l’UEFA ha deciso di premiare il gol più bello tra tutte le competizioni organizzate dall’organo calcistico europeo, e tra questi figura anche una realizzazione di Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli ha concluso la stagione con la vittoria di Euro 2020, in una delle annate più prolifiche da quando è diventato professionista. Ed è proprio agli Europei che ha realizzato una delle 10 reti più belle di tutto il 2020-21, entrando in questa speciale classifica. Ora la parola passerà ai tifosi e appassionati che potranno votare la sua splendida conclusione.

Insigne, l’UEFA lo premia: il gol in Italia-Belgio tra i 10 più belli

Il numero 10 della Nazionale ha siglato due reti agli Europei. Davvero due sigilli di rara fattura, ma uno dei due sicuramente più bello e più importante. Infatti, l’UEFA ha premiato Lorenzo Insigne e il suo gol in Italia-Belgio ai quarti di finale, inserendolo nella lista tra le dieci reti più belle della stagione. Il suo tiro a giro contro i Diavoli Rossi ha fatto impazzire i supporter Azzurri, ma anche l’UEFA. I tifosi potranno votarlo e vincere anche alcuni premi: basterà seguire le indicazioni sulla pagina del link di seguito, e scegliere la clip di Insigne.

🚨 I candidati ufficiali a 𝙂𝙊𝙇 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙎𝙏𝘼𝙂𝙄𝙊𝙉𝙀

🇮🇹 C’è anche Lorenzo Insigne

✍️ Vota e vinci adesso: https://t.co/Sm7EJf35aZ pic.twitter.com/fCroRM1EKB — La UEFA (@UEFAcom_it) July 19, 2021

Tra le altre perle, meritano una menzione speciale Schick e Pogba, protagonisti nelle sfide di Euro 2020 e con due conclusioni dalla distanza imparabili. Ma anche Taremi rientra. Il calciatore del Porto è stato autore di una splendida rovesciata contro il Chelsea in Champions League ed è stato già premiato come gol più bello del torneo per club.