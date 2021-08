Calciomercato Napoli, Spalletti con i piedi per terra: l’annuncio su Emerson

Luciano Spalletti non vuole illudere i tifosi: il suo messaggio post Napoli-Ascoli sul calciomercato è chiaro, chi saranno i nuovi acquisti.

“Meglio non correre dietro a calciatori che non verranno mai”. Un messaggio cifrato che potrebbe nascondere un nome su tutti gli altri: Emerson Palmieri. Luciano Spalletti dopo Napoli-Ascoli ha fatto capire chiaramente che il mercato del Napoli quest’anno non avrà nessun picco, nessun nome di richiamo.

Meglio non farsi troppe illusioni: sarà un mercato al risparmio, con l’obiettivo di confermare in blocco la rosa dello scorso anno e provare a cedere gli esuberi, per poi inserire nel motore un paio di elementi fondamentali per completare i famosi 20 più 3 portieri che l’allenatore ha annunciato fin dalla sua presentazione.

Calciomercato Napoli, cosa chiede Spalletti e quando arriverà il colpo

Dovrà arrivare un terzino sinistro per Ghoulam, un difensore centrale per Luperto e un centrocampista centrale per Bakayoko, per completare la rosa. Ma niente voli pindarici: per il campione d’Europa Emerson Palmieri la strada è sempre apparsa in salita e dalle parole di Spalletti si capisce chiaramente che potrebbe non arrivare mai.

Il Napoli aspetterà la fine di agosto per piazzare il colpo vincente, sperando di fare qualche affare importante al fotofinish come Bakayoko lo scorso anno. E magari, a condizioni diverse e senza altre concorrenti, potrebbe essere proprio Emerson Palmieri. Il regalo più bello per Spalletti che non si fa illusioni ma che, sicuramente, ci spera ancora.