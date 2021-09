Dai colpi più deludenti ai migliori acquisti: la classifica delle sessioni di calciomercato del Napoli degli ultimi cinque anni

Il calciomercato è terminato e il Napoli ha utilizzato questa finestra solo per acquistare due giocatori. Alla corte di Luciano Spalletti sono arrivati Zambo Anguissa e Juan Jesus, quest’ultimo ingaggiato da svincolato. Una sessione povera di grandi colpi, ma l’obiettivo del mister e della dirigenza era soprattutto di non svendere i titolari, gli inamovibili. E così è stato.

Ma se questa sessione di mercato può sembrare per certi versi deludente agli occhi del tifoso, forse la società partenopea è riuscita a fare peggio in un’altra recente circostanza. Diamo uno sguardo alla classifica – stilata per gioco – delle ultime cinque estati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Europa League, da Moses a Daka: i colpi delle avversarie del Napoli

Le sessioni di mercato più deludenti

Sono tanti i giocatori che in queste cinque stagioni si sono trasferiti all’ombra del Vesuvio per inseguire un sogno e giocare in uno stadio caldo come quello partenopeo. C’è chi ha lasciato il segno, chi ci sta provando e chi invece è finito nel dimenticatoio.

Tra le ultime sessioni di calciomercato del Napoli, proprio quella di cinque anni fa potrebbe essere considerata la più deludente. La società investì sui riscatti di Rog e Maksimovic (già in rosa dall’anno precedente), ma puntò anche su Ounas, Inglese (mai visto in campo in un match ufficiale) e Mario Rui. Il mercato 2017-18 potrebbe aggiudicarsi il quinto posto di questa speciale classifica. Al quarto posto, potremmo inserire proprio la finestra estiva appena terminata. La società avrebbe dovuto acquistare un terzino sinistro di ruolo. E invece, in caso di emergenza, Juan Jesus sarà adattato sulla fascia mancina.

Calciomercato Napoli, i migliori colpi degli ultimi 5 anni

Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, si potrebbe inserire in classifica il calciomercato estivo del Napoli 2018-19. La dirigenza acquistò Fabian Ruiz, Meret, Ospina; ma puntò anche su calciatori che non hanno mai reso quanto avrebbero dovuto come Verdi, Malcuit e la meteora Vinicius.

Al secondo posto, c’è spazio per il mercato dello scorso anno. Nell’estate della pandemia, il Napoli ha investito su Victor Osimhen, con un’operazione di mercato da oltre cinquanta milioni di euro. Assieme all’attaccante, ci fu l’ultimo squillo con Bakayoko, non rimpianto dai tifosi azzurri. Infine, al primo posto di questa speciale classifica – che vale la pena ricordare è stata stilata solo per divertimento – c’è la sessione di calciomercato 2019-20. In quel caso il club azzurro riuscì a puntare su calciatori di ottima qualità e ancora oggi in rosa: Manolas, Lozano, Di Lorenzo, Elmas. Quattro campioni che ricoprono ruoli primari nella formazione azzurra. Di seguito la classifica completa:

1° Calciomercato estivo 2019-20

2° Calciomercato estivo 2020-21

3° Calciomercato estivo 2018-19

4° Calciomercato estivo 2021-22

5° Calciomercato estivo 2017-18