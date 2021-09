Lista infortunati Napoli: i tempi di recupero e quando rientrano

La lista degli infortunati in casa Napoli e i rispettivi tempi di recupero. Spalletti non avrà la rosa al completo prima di ottobre.

Non è stato fin qui un inizio di stagione sicuramente troppo fortunato per Luciano Spalletti che, tra infortuni e squalifiche, non ha mai avuto la rosa al completo. Il nuovo tecnico, ad esempio, non ha ancora potuto contare su Mertens ovvero il miglior marcatore della storia del Napoli.

La lista si allunga: ai box anche Lobotka e Meret

Ma non solo. Spalletti infatti durante il ritiro estivo ha subito perso un giocatore fondamentale nel progetto, ovvero Diego Demme, fulcro del centrocampo al quale l’allenatore di Certaldo intendeva affidare le chiavi del nuovo Napoli. Come se non bastasse ecco arrivare l’infortunio di Zielinski e la squalifica di Osimhen prima della sosta, quindi durante la pausa per le nazionali a fermarsi sono stati Meret e Lobotka.

Infortunati Napoli: i tempi di recupero

Il primo a rientrare in gruppo, a meno di brutte sorprese, dovrebbe essere Zielinski che potrebbe farcela già per il big-match di sabato prossimo contro la Juventus. Match a cui non parteciperà sicuramente invece Lobotka dato che gli esami hanno evidenziato un’elongazione muscolare. Il centrocampista slovacco si rivedrà in campo solo a ottobre, stesso mese in cui è previsto il rientro a pieno servizio di Dries Mertens. L’attaccante belga, che si è operato alla spalla in estate, è clinicamente guarito ma ora deve trovare la migliore condizione.

Demme fuori ancora un mese

Tempi leggermente più lunghi infine per Meret e Demme. Il primo è alle prese con una fastidiosissima e insidiosa frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, mentre il secondo deve ancora recuperare dal serio infortunio al ginocchio rimediato in amichevole contro la Pro Vercelli. Per entrambi il rientro in gruppo è fissato non prima di metà ottobre.