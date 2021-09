“Peggiore maglia di agosto”, schiaffo al Napoli sul sito specializzato

La prima maglia del Napoli è stata considerata tra le peggiori in Europa: quali sono le altre ed il motivo del flop secondo il sito specializzato.

Semplice, elegante e tutta azzurra. Eppure, la prima maglia del Napoli firmata Armani non è piaciuta al sito più famoso che si occupa delle divise dei club calcistici più famosi al mondo. Il kit di casa della società partenopea ha deluso le aspettative secondo gli esperti, ma non è il solo.

Tra le divise peggiori di agosto, mese in cui sono state rilasciate tante nuove maglie di calcio, spuntano anche quelle di due avversarie del Napoli in Serie A.

Napoli, la maglia Armani è un flop: la sentenza del sito specializzato

Secondo Footy Headlines, il Napoli e altre 8 società di calcio in Europa hanno realizzato delle divise di gusto opinabile. La maglia azzurra non è piaciuta al celebre sito specializzato che ha commentato: “Siamo rimasti molto delusi dalle divise dell’EA7 Napoli“. Insomma una bocciatura a De Laurentiis ed Armani che hanno avviato questa collaborazione più unica che rara.

Ma come detto, il club azzurro è in buona compagnia. Anche la terza divisa della Juventus non è affatto piaciuta al portale sopra citato. Persino la prima maglia del Cagliari ha fatto flop, pur rappresentando la classica divisione verticale rossa e blu. E ancora, rientrano tra le peggiori maglie di agosto anche la terza del Manchester City e del Bayern Monaco, così come quelle speciali del Salisburgo e dell’Eintracht Francoforte che utilizzeranno in Europa: “Troppo semplici”, sentenzia Footy Headlines.

Insomma, il sito ha stilato quest’elenco di nove kit e gli utenti potranno votare quale secondo loro è il peggiore. La scelta è più vasta per votare la maglia migliore d’agosto, con Milan e Fiorentina protagoniste di questo contest speciale.