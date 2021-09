Chi è Idasiak, il portiere che può sostituire Ospina col Leicester

Scopriamo insieme chi è Idasiak, il portiere classe 2002 che potrebbe debuttare da titolare contro il Leicester in Europa League.

E’ di nuovo emergenza portieri per il Napoli che, dopo aver rischiato di affrontare la Juventus con Marfella tra i pali, adesso potrebbe essere costretto a schierare un altro giovanissimo estremo difensore nel delicato debutto in Europa League contro il Leicester.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ciro Troise a NCL: “Caos deroghe? Vi spiego”

Ospina a rischio quarantena: niente Leicester?

Ancora una volta tutto dipende da Ospina e dai suoi recenti impegni con la nazionale colombiana. L’Inghilterra infatti obbliga alla quarantena tutti coloro che provengono da zone a forte rischio Covid, cosa che di fatto impedirebbe la presenza di Ospina a Leicester., così come quella di Koulibaly e Osimhen. E con Meret ancora fermo ai box causa infortunio alle vertebre, Spalletti sarebbe costretto a una soluzione d’emergenza, appunto.

Chi è Idasiak, il terzo portiere di Europa League

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hubert Idasiak (@hubert.idasiak)



Il nome che circola in queste ore è quello di Hubert Idasiak, giovanissimo portiere polacco che difende i pali della Primavera. Classe 2002, Idasiak muove i primi passi nell’Ap Pogon dove lo notano gli osservatori del Napoli che nel 2018 decidono di portarlo in Italia. Già nel giro delle nazionali giovanili (Under 16, Under 17 e ora Under 19), Idasiak era stato richiesto dalla Salernitana ma il Napoli ha preferito trattenerlo nella rosa della Primavera e ora per lui potrebbe spalancarsi una clamorosa e inattesa opportunità: quella del debutto in Prima squadra.

Perché Marfella non può giocare col Leicester

Idasiak infatti è il terzo portiere del Napoli per l’Europa League dato che essendo nato dopo l’1 gennaio 2000 può essere inserito nella lista B, al contrario di Marfella che avrebbe ‘rubato’ il posto a un altro giocatore di movimento in lista A. A questo punto, insomma, la palla passa all’UEFA ed al Governo inglese. Se entro giovedì non arriverà una deroga per Ospina contro il Leicester toccherà a Idasiak.