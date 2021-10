Novità Napoli: annunciata un’altra partnership commerciale

Napoli sempre più proiettato al futuro: nuova partnership commerciale che darà modo ai tifosi di interagire con il club.

In attesa di scendere in campo nel turno infrasettimanale con la sfida in programma giovedì contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il Napoli annuncia una nuova ed interessante partnership commerciale che farà sicuramente piacere ai tifosi: è ufficiale, infatti, la collaborazione con Socios, già main sponsor di alcune società tra cui l’Inter in Italia, senza dimenticare il Valencia in Spagna.

📃 La SSC Napoli è lieta di annunciare una nuova partnership con https://t.co/G6qvYwIDI8.

Welcome to SSC Napoli, @socios! Leggi il comunicato stampa 👉 https://t.co/zviCUzoK4C pic.twitter.com/17QWKgkpkK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2021

Si tratta di un’azienda attiva nel campo dei blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, la nuova frontiera dell’interazione tra club e tifosi: questi ultimi potranno acquistare gli $NAP Fan Token, ossia beni digitali che permettono di avere dei diritti esclusivi, come il coinvolgimento diretto in alcune decisioni relative ad iniziative prese dalla società tramite la partecipazione a sondaggi ben mirati. Socios può vantare oltre 1.2 milioni di utenti in tutto il mondo e tra le squadre con cui è già stato instaurato un rapporto commerciale figurano Barcellona, Atletico Madrid, PSG, Manchester City ed Arsenal, l’élite del calcio europeo insomma.

Altro accordo per il Napoli: in estate quello con Amazon

La partnership con Socios segue quella siglata in estate – della durata di due anni – col colosso americano Amazon, nuovo sponsor presente sulla manica sinistra della maglia prodotta da EA7: inizialmente era arrivata una smentita da parte della società azzurra, salvo poi essere annullata dall’ufficialità dell’accordo che aveva raccolto una serie di dure reazioni sui social da parte della tifoseria.