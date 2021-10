Salernitana-Napoli: probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria contro il Bologna per il derby contro la Salernitana: probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

Undicesima giornata di Serie A. Il turno della possibile fuga scudetto. Il Napoli affronta la Salernitana in trasferta, ma poco dopo il match dell’Arechi scenderà in campo il Milan – a pari punti con gli azzurri – contro la Roma. Insomma, la squadra di Spalletti non può permettersi passi falsi: l’occasione è ghiotta.

La partita è in programma a Salerno domenica 31 ottobre. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 73 anni. La rivalità tra i due club campani torna ad accendersi.

Salernitana-Napoli, probabili formazioni

Mister Colantuono, dopo aver trovato i primi tre punti della sua gestione contro il Venezia, spera di inanellare un altro risultato positivo, seppur complesso. Diverse le assenze nella formazione granata, con Lassana Coulibaly e Mamadou Coulibaly ai box. Le certezze in campo sono Obi, Kastanos e Ribery. Favorito in attacco Djuric anziché Simy, nonostante il determinante assist contro i lagunari nello scorso match di campionato.

Il Napoli, invece, scenderà in campo con la formazione tipo. Pochi cambiamenti, persino Ospina confermato tra i pali. Tornano titolari Zielinski e Politano. A centrocampo ancora Anguissa e Ruiz. Di seguito le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyömbér, Ranieri; Di tacchio, Obi, Kastanos; Ribéry, Bonazzoli; Djuric

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Zambo Anguissa, Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Dove vederla in tv e streaming

Il derby campano in programma allo stadio Arechi di Salerno sarà trasmesso su DAZN, attraverso le applicazioni sui dispositivi mobili, pc, tablet o anche console (PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, One S, One X, Series S e Series X). La partita, inoltre, sarà possibile guardarla sempre su DAZN attraverso Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

La telecronaca di Salernitana-Napoli è affidata a Stefano Borghi e Marco Parolo, ex calciatore della Lazio ora spalla dei commentatori e opinionista su DAZN. Il calcio d’inizio del derby è previsto domenica 31 ottobre alle ore 18:00.