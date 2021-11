“Ho visto Maradona”: il Napoli prepara una maglia dedicata a Diego

Il Napoli ha chiesto alla Lega Serie A l’autorizzazione per indossare una maglia in ricordo del compianto Diego Armando Maradona.

Probabilmente una sola maglia celebrativa non basta per dare la giusta dimensione dell’affetto provato dal Napoli e dai suoi tifosi per la figura di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre di un anno fa a 60 anni, ma questa è soltanto una delle tante dimostrazioni del forte sentimento che lega il mito del ‘Pibe de Oro’ alla città: prima erano soltanto dei rumours, ora si può parlare di vera e propria richiesta ufficiale alla Lega Serie A per poter indossare una casacca celebrativa durante tutto il mese di novembre.

A riportare questa indiscrezione è il ‘Corriere del Mezzogiorno’, a conferma delle voci alimentate da una foto apparsa sul web che ritrae Lozano in versione ‘modello’, con addosso una maglia speciale in omaggio a Maradona: l’iconico volto del fuoriclasse argentino campeggia su quella che pare essere un’impronta digitale, un esplicito richiamo all’altra impronta lasciata nel cuore dei napoletani. Un’immagine ispirata alle opere dell’artista napoletano Giuseppe Klain.

Il #Napoli presenterà una maglia speciale per ricordare #Maradona: la sua immagine trae ispirazione dai quadri dell’artista napoletano Giuseppe Klain. @mirkocalemme @serieAnews_com pic.twitter.com/o1Ft61SCsU — Napoli Report (@Napoli_Report) October 31, 2021

Una maglia per Maradona: l’esordio già contro il Verona?

Un indizio, peraltro, lo aveva dato proprio il Napoli nella giornata di ieri con un tweet semplice ma allo stesso tempo anche criptico: “Ho visto Maradona…”.

Con l’ok della Lega, l’esordio di questa speciale maglia potrebbe avvenire già in occasione del match casalingo col Verona in programma domenica alle ore 18: la formazione scaligera, peraltro, il 20 ottobre 1985 subì una delle reti più belle realizzate da Maradona con il Napoli, con una traiettoria incredibile da posizione impossibile rimasta nell’immaginario collettivo.