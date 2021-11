Stipendi Serie A, chi sono i cinque azzurri più pagati del campionato

Quali sono i calciatori più pagati del Napoli: la top ten degli stipendi di Serie A, con 5 azzurri protagonisti.

Stipendi milionari, nomi inattesi e personaggi illustri della Serie A. Tra i calciatori più pagati del campionato italiano ci sono anche alcuni tesserati del Napoli. Ma è chiaro che nella top ten è sorprendente vedere al terzo posto Eriksen, centrocampista dell’Inter al momento fuori rosa per ovvi motivi di salute. A causa del suo problema cardiaco rilevato a giugno durante un match degli Europei, il danese non può scendere in campo in Italia e il suo futuro da calciatore è ancora poco chiaro.

O ancora, è sorprendente vedere che al pari di Ibrahimovic c’è Aaron Ramsey, centrocampista ai margini del progetto Juventus a causa di scarso rendimento e dei tanti infortuni. Un ingaggio che pesa a bilancio. Ma quali sono i calciatori del Napoli che detengono lo stipendio più alto della rosa e che entrano nella top ten della Serie A? Scopriamo la classifica completa.

Stipendi Napoli, quali sono i calciatori più pagati? La top ten della Serie A

Il più pagato in assoluto della formazione azzurra è Kalidou Koulibaly, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Il difensore del Napoli, tra l’altro, è al sesto posto in classifica, al pari di Lautaro Martinez.

Il secondo più pagato del Napoli è il capitano. Lorenzo Insigne guadagna 4,6 milioni di euro e ora sta trattando il rinnovo di contratto con la società. Poco diverso lo stipendio di ben tre calciatori azzurri: Osimhen, Lozano e Mertens hanno un ingaggio di 4,5 milioni di euro.

Di seguito la classifica completa degli stipendi più alti di Serie A: