Tribuna Young al Maradona: solo 3 euro a biglietto! A chi è rivolta l’iniziativa

Nuova iniziativa del Napoli per i giovani tifosi e calciatori dell’area campana: a chi è rivolta la Tribuna Young del Maradona e quanto costano i biglietti.

Il Napoli promuove una nuova iniziativa per portare più gente allo stadio Maradona, in particolare i giovani tifosi, attraverso il progetto Tribuna Young. Dall’avvio del campionato, l’impianto di Fuorigrotta è stato al centro di diversi dibattiti a causa della mancanza dei gruppi ultras in Curva A e B. Sarebbe in atto, ormai da mesi, una protesta da parte dei gruppi organizzati contro la società a causa delle multe pervenute ai tifosi per il mancato rispetto dei posti a sedere.

Ovviamente, lo scenario atipico del Maradona ha impressionato i presenti allo stadio: poco sostegno ai ragazzi, pochi cori e poca spinta dagli spalti. Ora, però, il club azzurro ha voluto lanciare quest’iniziativa per i giovai tifosi e grandi sognatori: ecco chi potrà accedere alla Tribuna Young del Maradona e quanto costano i biglietti.

Tribuna Young: al Maradona arrivano i giovani calciatori

La SSC Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che da questa stagione 2021-22 sarà indetta la Tribuna Young nel settore dei Distinti Inferiore e sarà destinata ai giovani delle scuole calcio. L’iniziativa servirà per portare allo stadio i calciatori del futuro delle scuole calcio della Campania, regolarmente accreditate dalla FIGC. La tariffa è quasi simbolica: il biglietto singolo costerà 3 euro, sia per gli accompagnatori che per i giovani tesserati.

Il numero di posti sarà ovviamente limitato. Sarà possibile acquistare massimo 50 biglietti, di cui 44 per i ragazzi e i restanti 6 per gli accompagnatori. Questo progetto servirà ad avvicinare i giovani calciatori ai grandi campioni della formazione azzurra. Una bella iniziativa possibile grazie al ritorno degli spettatori sugli spalti, dopo lo stop causato dalla pandemia. Dunque, per le prossime partite in casa, le scuole calcio campane potranno richiedere questi ticket e portare i giovani allo stadio.