Nuovo infortunio per il Napoli: elongazione muscolare, salterà l’Inter

Infortunio dell’ultim’ora per il Napoli: un problema in più per Spalletti a poche ore dall’importante sfida con l’Inter a San Siro.

Sembrava filare tutto liscio, e invece anche il Napoli alla fine ha dovuto fare i conti con le incognite relative alle condizioni fisiche dei giocatori di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali: a finire – o meglio, a tornare – in infermeria stavolta è Adam Ounas, a causa di un infortunio rimediato con la sua Algeria; l’ex Crotone non ha preso parte al 2-2 contro il Burkina Faso che ha permesso ai campioni africani in carica di accedere ai playoff di qualificazione mondiale, dopo aver giocato l’ultima mezz’ora nel comodo 0-4 inflitto al malcapitato Gibuti.

L’attaccante, rientrato in Italia assieme a Mertens e Osimhen, si è sottoposto agli esami clinici che hanno dato il seguente esito: elongazione del muscolo retto femorale sinistro, un problema che non gli consentirà di figurare tra i convocati per la trasferta di Milano con l’Inter, privando Spalletti di un’ottima alternativa offensiva che in stagione ha saputo comportarsi egregiamente ogni qual volta è stata chiamata in causa.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Spalletti ci ha mandato in tilt”: Koulibaly a bomba sull’allenatore

Napoli, altro infortunio per Ounas: non c’è pace per l’algerino

Un infortunio che purtroppo non rappresenta una novità in stagione per Ounas, già ai box per l’intero mese di ottobre in virtù di uno stiramento alla coscia che gli aveva fatto saltare ben sei partite consecutive tra campionato ed Europa League: proprio oltre i confini nazionali aveva ritrovato la via del goal con una magia in Polonia a domicilio del Legia Varsavia, utile per fissare definitivamente il risultato sull’1-4 in favore degli azzurri.