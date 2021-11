Napoli-Lazio: probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Domenica 28 novembre il Napoli ospiterà la Lazio per la 14a giornata di Serie A: le probabili formazioni e dove guardare la partita in tv.

Non sarà una giornata semplice per la squadra di Spalletti. L’allenatore è in piena emergenza, con una formazione rimaneggiata a causa di assenze pesanti. A partire da Anguissa fino ad Osimhen, con Insigne in forte dubbio per un problema al ginocchio riscontrato prima della partenza a Mosca.

Inoltre, il gruppo azzurro deve reagire alla doppia sconfitta consecutiva avvenuta tra Inter e Spartak Mosca: non accadeva da mesi.

Probabili formazioni Napoli-Lazio: Sarri torna nel suo vecchio stadio

In una giornata colma di emozioni in cui ci sarà un omaggio per Diego Armando Maradona allo stadio di Fuorigrotta, il Napoli affronterà la Lazio davanti al proprio pubblico. Tanti forfait per Spalletti: Anguissa, Osimhen, Politano e Ounas sicuramente out. In dubbio Insigne che vorrà stringere i denti per non saltare la partita contro il suo amico Ciro Immobile. Spalletti schiererà tra i pali Ospina, supportato dalla classica composizione a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Koulibaly centrali. A centrocampo iniziano i dubbi. Fabian dovrebbe recuperare al problema fisico e giocherà con Demme. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse alzare bandiera bianca ci sarà Lobotka. A completare il terzetto di centrocampo ci sarà Zielinski. In attacco confermati Lozano e Mertens: Petagna centravanti. Se Insigne dovesse rientrare a disposizione, il messicano potrebbe partire in panchina. In alternativa, Mertens prima punta e Lozano e Insigne sulle fasce.

Invece, la Lazio risponderà con Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto; tridente offensivo con Anderson, Immobile e Pedro. Insomma, i migliori di Sarri, che tornerà nel suo vecchio stadio e incontrerà nuovamente i tifosi col quale ha sognato lo scudetto. Di seguito le probabili formazioni di Napoli e Lazio:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário rui; Demme, Ruiz, Zielinski; Mertens, Petagna, Lozano;

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz felipe, Acerbi, Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Dove vederla in tv e streaming

La gara tra Napoli e Lazio comincerà alle ore 20:45 del 28 novembre. Il big match della 14a giornata sarà visibile in esclusiva solo sull’app di DAZN tramite pc, smartphone e tablet. Dunque, sarà necessario accedere al proprio account della piattaforma e usufruire del servizio mediante smart tv compatibili, console (PlayStation o Xbox), o i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast. O ancora, l’utilizzo della TIMVISION Box.