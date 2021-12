Probabili formazioni Napoli-Atalanta: emergenza totale per Spalletti

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Atalanta con tante assenze sul groppone: le probabili formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

Un punto di vantaggio sul Milan, due sull’Inter e cinque sull’Atalanta: si è sensibilmente ridotto il vantaggio sulle dirette concorrenti per il Napoli, che sabato sera dovrà cercare di non pensare all’emergenza infortuni per concentrarsi a pieno sulla sfida con i bergamaschi, reduci da un grande momento di forma in campionato. La trasferta del ‘Mapei Stadium’ si è rivelata nefasta per la banda azzurra, già priva di Osimhen e Anguissa: alla lista degli indisponibili si sono aggiunti anche Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e soprattutto Kalidou Koulibaly, il cui 2021 può considerarsi finito.

Spalletti si ritrova a preparare una gara così fondamentale con gli uomini contati: scelte obbligate in quasi tutti i reparti, con una coppia di centrocampisti inedita composta da Lobotka e Demme, solitamente l’uno la riserva dell’altro. Lozano ed Elmas agiranno sugli esterni nel trio dei trequartisti completato da Zielinski, a sostegno della punta centrale Mertens (in vantaggio sull’ex di turno Petagna). Anche in difesa c’è una novità niente male: al fianco di Rrahmani giocherà Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui a presidiare le corsie laterali. Ospina certezza tra i pali.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Napoli-Atalanta: le info sulla diretta tv e streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile sulle moderne smart tv grazie all’app di DAZN e sarà trasmessa da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming disponibile su dispositivi portatili tramite l’applicazione di DAZN oppure quella di Sky Go, senza dimenticare il servizio NOW.