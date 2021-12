Spalletti insegue il “paradiso”: la richiesta del mister ai suoi calciatori

Periodo difficilissimo per il Napoli di Spalletti: il mister insegue il “paradiso” e ha una richiesta importante ai suoi calciatori.

Primi in classifica, ancora in corsa per un posto al prossimo turno di Europa League, ma quanti problemi. Il Napoli si ritrova a dover competere da qui fino ad inizio 2022 senza la spina dorsale, senza i titolarissimi africani che hanno fatto la differenza in 15 giornate di campionato. Koulibaly, Anguissa e Osimhen sono fermi ai box per infortunio. Bisogna aggiungere anche le condizioni precarie di Fabian e Insigne, usciti malconci dal match contro il Sassuolo e ora in attesa di sapere se possono essere convocati o meno per la sfida contro l’Atalanta.

E’ un momento difficile per il Napoli che si sta giocando una fetta importante della propria stagione e lo dovrà fare senza i titolarissimi. Ma sono queste le sfide che fanno crescere i giocatori. E sono queste le sfide che piacciono a Spalletti, proprio come ribadito qualche giorno fa.

Spalletti, le difficoltà e il paradiso: Napoli deve superare la prova

L’allenatore partenopeo non si fa abbattere da questo momento di sfortuna nera. Sembra che una nuvola di Fantozzi accompagni la squadra azzurra e non abbia intenzione di lasciarla andare tranquilla verso la propria strada. Tanti, troppi infortuni da inizio stagione, quasi mai il tecnico ha potuto contare sulla disponibilità totale dell’intero gruppo. Ed è un peccato visto il rendimento ottenuto finora e le potenzialità di ciascun calciatore della rosa.

Per affrontare questo momento di crisi, intesa soprattutto per l’assenza dei leader dello spogliatoio, Luciano Spalletti ha una richiesta per i suoi calciatori, già fatta prima di Spartak-Napoli: “Mi basta vedere gli occhi dei giocatori quando entrano nello spogliatoio. Ci sono dei momenti dove serve sobbarcarsi un qualcosa anche dei compagni – Poi ha commentato – Il paradiso è sempre nascosto dietro le difficoltà, non ci arrivi facilmente. Quando ci sono questi momenti non abbassiamo la testa, ma andiamo a guardarli negli occhi“.

Dopo circa 10 giorni da queste parole, il Napoli si ritrova ad affrontare una delle migliori formazioni della Serie A senza alcuni dei titolari. Spalletti chiede ai suoi calciatori di guardarsi negli occhi, affrontare a testa alta le difficoltà e combattere fino all’ultimo minuto. Si sapeva che non sarebbe stato facile lottare per lo scudetto: ora gli azzurri devono superare la prova.