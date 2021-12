Mario Rui, forfait per Milan-Napoli? Chi può giocare al suo posto

Nuovo infortunio in casa Napoli? Mario Rui in dubbio per la partita contro il Milan: scalpitano le possibili alternative.

Il terzino portoghese si sta dimostrando titolare inamovibile in questa stagione. E si sta togliendo anche qualche soddisfazione personale, a seguito di annate non brillanti. C’era grande scetticismo ad inizio anno, vista la mancanza di un terzino sinistro alternativo a Mario Rui. O meglio, la riserva è Ghoulam, ma dopo l’ennesimo infortunio l’algerino non è ancora riuscito a ritrovare la condizione ideale per giocare ad alti livelli.

Ma il Napoli ora è costretto a trovare un sostituto. Infatti, stando a quanto dichiarato dall’agente di Mario Rui, il calciatore risulta infortunato e a rischio per Milan-Napoli. Ecco come potrebbe scendere in campo la formazione di Spalletti domenica 19 a San Siro.

Leggi anche >>> Napoli sorridi: 3 motivi per cui il Barcellona può essere buon sorteggio



Mario Rui a rischio per Milan-Napoli: le alternative

Agli Italian Sport Award, il procuratore Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di forma di Mario Rui: “E’ uscito affaticato nell’ultimo match contro l’Empoli, non so se recupererà per Milan-Napoli. Mi dispiace perché è l’unico terzino sinistro a disposizione e uno dei migliori giocatori“. Il portoghese proverà a stringere i denti e prendersi una maglia da titolare, ma le alternative non mancheranno.

Innanzitutto, Ghoulam è stato sempre convocato nelle ultime settimane e potrebbe essere lanciato al suo posto sin dal primo minuto. E’ una possibilità remota, ma non da escludere. La più probabile, invece, è spostare sulla fascia Juan Jesus e rilanciare dall’inizio la coppia di centrali Manolas-Rrahmani. Da capire se Koulibaly riesca a fare un recupero lampo e riprendersi il posto in difesa o resterà ancora indisponibile.

Infine, una terza possibilità è quella di inserire Malcuit sulla sinistra. L’esterno francese in questo periodo di emergenza si sta ritagliando lo spazio in rosa e potrebbe essere chiamato in causa in un ruolo non propriamente suo.