Milan-Napoli, Spalletti annuncia gli assenti: “In 5 non saranno convocati”

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti si è soffermato sulle tante assenze: in cinque non saranno convocati per Milan-Napoli.

Il passo falso con l’Empoli rischia di lasciare scorie impreviste nell’umore del Napoli, passato in pochi giorni dal primo al quarto posto e ora distante sette lunghezze dall’Inter capolista, che ha giocato una gara in più (quella stravinta con la Salernitana). L’avversario per provare a ripartire non è uno dei migliori: domenica sera si va a San Siro per sfidare il Milan, voglioso di rispondere ai cugini per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, lasciata proprio una settimana fa dopo il pari di Udine e il successivo 4-0 interista contro il Cagliari.

Il Napoli arriva a questo importante incrocio con la rosa a pezzi, ‘massacrata’ dalle assenze che hanno stravolto l’undici titolare di Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per presentare la trasferta meneghina e fare il punto sui numerosi forfait: “Mario Rui non sarà convocato, così come Fabian, Insigne, Koulibaly e Osimhen. Si fa prima a dire chi c’è (ride, ndr)”. Se per gli ultimi due il ko era scontato, lo stesso non può dirsi per i primi tre: il portoghese alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca, così come lo spagnolo e il capitano, la cui disponibilità è stata in dubbio fino all’ultimo.

Milan-Napoli ancora più ostico, Spalletti: “Possiamo vincere lo stesso”

Queste cinque indisponibilità non devono però rappresentare un alibi in vista della gara di domenica sera, tanto che Spalletti ci tiene a sottolinearlo: “Possiamo vincere la gara con i giocatori che abbiamo a disposizione, l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti”. Massima fiducia negli arruolabili quindi, il viatico migliore per esaltarne le qualità che dovranno sopperire alla quantità di estro venuta improvvisamente meno.