Napoli, chi sono i migliori marcatori del 2021? La top 5 ti sorprenderà

Chi sono i migliori marcatori del Napoli dell’anno solare 2021? La classifica ti sorprenderà: sul podio un centrocampista!

Sono state segnate 120 reti in questo 2021 di grandi gioie e tremende delusioni, emozioni che hanno caratterizzato l’animo dei tifosi azzurri. Tra i marcatori del Napoli solo un paio si sono distinti più degli altri, ma la distribuzione dei gol è stata piuttosto omogenea. Questo è un buon segno. Nello spogliatoio non esiste nessun leader o trascinatore: sono tutti importanti e tutti hanno sul piede la potenziale rete che può decidere una partita.

Scopriamo la classifica dei marcatori dell’anno solare del Napoli: chi è stato il migliore e com’è composta la top 5 dei goleador azzurri del 2021.

Napoli, classifica marcatori 2021: Zielinski sul podio, delusione Mertens

Al quinto posto di questa speciale classifica troviamo Hirving Lozano, attualmente molto criticato per le discusse dichiarazioni sulla volontà di lasciare Napoli ed il suo scarso rendimento. Il Chucky ha messo a segno solo 11 reti in questo 2021: undici come il suo numero di maglia. Marcature distribuite tra 7 in campionato, 3 in Coppa Italia ed 1 in Europa League.

Fuori dal podio c’è Dries Mertens, sempre con 11 reti segnate. Ciro, però, è riuscito a farne 10 in campionato e solo una in Europa League. Incredibilmente, sul gradino più basso del podio troviamo Piotr Zielinski con 14 gol fatti in un anno. Dodici di questi sono stati distribuiti tra il campionato corrente e quello passato; gli altri due, invece, entrambi in Europa League ma uno contro il Granada e l’altro con il Varsavia.

Al secondo posto troviamo Victor Osimhen con 17 reti segnate: 13 in campionato e 4 in Europa. Infine, al primo posto con 19 marcature c’è Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è il miglior marcatore dell’anno 2021 del club partenopeo con 18 sigilli in Serie A ed una sola splendida realizzazione in Europa League. E’ sorprendente come oltre la metà dei gol segnati da Insigne siano stati realizzati su calcio di rigore: ben 12 tiri dal dischetto centrati in un solo anno. Tra l’altro, sia il primo che l’ultimo di questo 2021 sono arrivati proprio dagli undici metri.